Ngày 3-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Trần Mạnh Toàn (SN 1974, trú tại Hải Phòng sau hơn 31 năm lẩn trốn).

Trần Mạnh Toàn bị bắt giữ sau hơn 3 thập kỷ lẩn trốn

Trước đó, ngày 16-6-1994, Trần Mạnh Toàn cùng 2 đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (nay là phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) trộm cắp tài sản.

Các đối tượng đã lấy đi 1 đầu máy khâu, 1 đàn organ và 2 thớt của dàn cát-xét. Ngay sau đó, Trần Mạnh Toàn bị bắt giữ và tạm giam từ ngày 16-6-1994.

Tuy nhiên, đến ngày 23-9-1994, cơ quan chức năng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trần Mạnh Toàn sang hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng việc này, Trần Mạnh Toàn đã trốn vào miền Nam và biệt tích suốt hơn ba thập kỷ.

Trần Mạnh Toàn tại cơ quan công an

Sau quá trình xác minh, vào cuối tháng 10 vừa qua, tổ công tác Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và bắt giữ Trần Mạnh Toàn khi đang lẩn trốn tại phường Trấn Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau đó, Trần Mạnh Toàn được di lý qua sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về Hải Phòng, tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.