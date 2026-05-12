Người đàn ông bị bỏ lại chùa ở Hải Phòng đã được gia đình đón về

Chiều 12-5, trao đổi với phóng viên VietNamNet , lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng cho biết, người đàn ông bị người thân bỏ lại chùa đã được gia đình đón về nhà.

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng, gia đình người đàn ông ở Hà Nội có nỗi khổ tâm riêng nên “bất đắc dĩ” mới phải đưa ông vào chùa nhờ cậy sự chăm nom, nuôi dưỡng.

“Sau khi chính quyền địa phương làm việc với các bên liên quan, đại diện gia đình cũng như người đàn ông đều bày tỏ nguyện vọng được trở về nhà. Khi các bên thống nhất ý kiến, gia đình đã đón ông về Hà Nội” - lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng thông tin.

Camera giám sát tại chùa Đồng ghi lại cảnh người đàn ông được gia đình đưa đến chùa bằng taxi rồi bỏ lại

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 10-5, sư thầy Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng), phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nằm trong khuôn viên chùa cùng đồ đạc cá nhân và một mảnh giấy viết tay với nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Kiểm tra camera an ninh, sư thầy Thích Quảng Văn phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ đi ô tô mang BKS 29F-058... đến trước cổng chùa Đồng. Người đàn ông cầm lái, còn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau.

Sau khi dừng xe, người phụ nữ mở cửa, dìu một người đàn ông lớn tuổi xuống xe. Tuy nhiên, vừa bước xuống, người này loạng choạng ngã, mặt đập xuống đất. Cả hai sau đó đỡ ông dậy, đưa vào trong khuôn viên chùa rồi nhanh chóng rời đi.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của con cái đối với việc phụng dưỡng cha mẹ khi về già.