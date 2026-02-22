HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

"Người mẹ" của hàng chục đứa trẻ mồ côi ở ngôi chùa nơi cửa biển

Tuấn Minh

(NLĐO)- Với tình thương vô bờ bến của "người mẹ" - sư thầy Thích Đàm Ngoan, hàng chục đứa trẻ mồ côi cứ thế lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương

Chùa Hồi Long nằm gần cửa biển thuộc xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa từ lâu không chỉ được biết đến là địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc, mà còn là mái ấm của những đứa trẻ mồ côi, nơi tấm lòng bao dung của sư thầy Thích Đàm Ngoan đã thắp lên tình yêu thương và hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh.

"Người mẹ" của hàng chục đứa trẻ mồ côi ở ngôi chùa nơi cửa biển - Ảnh 1.

Sư thầy Thích Đàm Ngoan (áo nâu) bên những đứa trẻ mồ côi được thầy nhận nuôi dưỡng ở chùa Hồi Long

Ngôi chùa "nhỏ" có trái tim "lớn"

Theo sư thầy Thích Đàm Ngoan, chùa Hồi Long đã có từ lâu đời, tuy nhiên do thời gian, chùa gần như đã bị sập đổ, chỉ còn lại nền cũ cùng cổng tam quan. Năm 2008, khi được bổ nhiệm làm trụ trì, sư thầy đã cùng phật tử và nhân dân địa phương chung tay trùng tu, khôi phục, chùa dần trở nên khang trang, tôn nghiêm như ngày nay.

Điều đặc biệt ở chùa Hồi Long là kể từ khi sư Ngoan tới, một hành trình mới ở ngôi chùa ra đời, đó là nơi đây trở thành chỗ cưu mang, nuôi dưỡng hàng chục trẻ mồ côi bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Những đứa trẻ đến với chùa Hồi Long mỗi người một số phận và hoàn cảnh khác nhau, có bé bị bỏ trong giỏ mây, có bé được nhét vội trong túi nilon, có bé bị bỏ lại cổng chùa lúc nửa đêm… nhưng chúng đều có chung một số phận là sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai.

Nhưng rồi, khi đến với chùa Hồi Long, đến với "người mẹ" lớn, sư thầy Thích Đàm Ngoan, những đứa trẻ như được "tái sinh" thêm lần nữa, khi được thầy và các sư trong chùa chăm bẵm, nuôi nấng từng ngày, từ lúc đỏ hỏn cho tới khi trưởng thành.

img
img

Những đứa trẻ như được "tái sinh" thêm lần nữa dưới vòng tay yêu thương của sư thầy Thích Đàm Ngoan

"Các con đến với chùa đều có những đoạn buồn khác nhau, nhưng đều có chung một nghịch cảnh là bị người thân sinh ruồng bỏ. Có trường hợp không để lại bất kỳ thông tin nào, có trường hợp chỉ để lại một mẩu giấy với vài dòng chữ nhờ nuôi giúp. Tôi nghĩ rằng mình có phúc được đồng hành cùng các con, nếu không hữu duyên, không biết cuộc đời các con sẽ đi về đâu"- sư thầy Ngoan chia sẻ.

Theo sư Ngoan, bắt đầu từ năm 2018, chùa thành lập Trung tâm Từ thiện Xã hội Chùa Hồi Long. Kể từ đó, nhà chùa đã tiếp nhận, nuôi dưỡng hơn 50 đứa trẻ mồ côi. Hiện, chùa còn gần 30 đứa trẻ với đủ mọi lứa tuổi, nhỏ nhất khoảng 1 tuổi, đứa lớn nhất giờ đã học lớp 12.

Không những chăm sóc những đứa trẻ bỏ rơi ở chùa, trước năm 2024, thầy Ngoan còn nhận cưu mang hơn 100 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng sống ở bên ngoài. Số trẻ cưu mang bên ngoài hiện cũng còn khoảng 30 trẻ với số tiền hỗ trợ 8-10 triệu đồng/năm.

Do là người xuất gia, không có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh, thầy Ngoan cho biết những ngày đầu chăm trẻ rất cực. Thầy phải học cách nuôi bộ, pha sữa, cho uống đúng cữ, cho ăn dặm, tắm rửa… "Khó khăn nhất là những ngày đầu chưa quen với cách nuôi một đứa trẻ rồi dăm bữa lại ốm sốt. Những đứa trẻ có bệnh thì đi viện như cơm bữa mình phải tập quen dần. Hay những đứa mới lọt lòng thì phải học cách pha sữa, cho con ăn uống theo độ tuổi ra làm sao…"- thầy Ngoan cho hay.

"Người mẹ" của hàng chục đứa trẻ mồ côi ở ngôi chùa nơi cửa biển - Ảnh 4.

Sư thầy Thích Đàm Ngoan đã tự mày mò, nghiên cứu, sản xuất ra nhiều sản phẩm từ thiên nhiên như dầu gội, nước rửa chén bát, tinh dầu... để bán lấy tiền nuôi những đứa trẻ mồ côi

Cũng theo sư Ngoan, ngoài chăm bẵm, sư còn phải dạy các con học làm người, dạy những bài học về đạo đức, nhân nghĩa, về cách sống biết yêu thương và chia sẻ. "Thầy rất nghiêm khắc, con ngoan sẽ được yêu thương, nhưng con làm sai sẽ bị phạt rất nghiêm. Với thầy, con là ai, con đến từ đâu, nhưng khi đã về với thầy, các con đều được yêu thương, chăm sóc từ tâm của thầy"- sư Ngoan bộc bạch.

Tìm nguồn trang trải lâu dài để nuôi trẻ

Là nơi cổng chùa, tiền nuôi nấng những đứa trẻ đều đến từ lòng hảo tâm của phật tử, các mạnh thường quân. Tuy nhiên, số tiền đó không thể đủ để chăm nuôi những đứa trẻ, vì thế sư Ngoan phải làm nhiều công việc như làm hương, làm nấm, làm tinh dầu sả, tự trồng rau, nuôi gà, thả cá... để nuôi đứa trẻ.

Theo sư thầy Thích Đàm Ngoan, những ngày đầu nhà chùa chỉ trông chờ vào những đồng tiền thiện tâm của người dân, nhưng rồi thầy nghĩ "không thể cứ trông chờ vào những đồng tiền bố thí, phải tự lao động để nuôi các con".

"Người mẹ" của hàng chục đứa trẻ mồ côi ở ngôi chùa nơi cửa biển - Ảnh 5.

Vỏ bưởi được nhà chùa thu gom để làm các sản phẩm dầu gội, nước rửa chén...

Từ suy nghĩ đó, sư Ngoan đã lặn lội khắp các làng nghề, tìm cách học bí quyết làm hương, trồng nấm, nấu rượu rồi học các bài thuốc dân gian chữa cảm, chữa ho, cách chiết tinh dầu thiên nhiên.

Với tình thương bao la dành cho những đứa trẻ, dù đã nhiều lần thất bại với những sản phẩm mình ấp ủ, thế nhưng sư Ngoan không bỏ cuộc, vẫn thức khuya, dậy sớm cần mẫn với công việc nấu rượu, trồng nấm, làm nước rửa bát, dầu gội...

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bền bỉ trong tự học, sư thầy Thích Đàm Ngoan đã làm chủ được kỹ thuật chiết xuất tinh dầu và sản xuất nhiều mặt hàng phục vụ đời sống. Từ đôi bàn tay của thầy, chùa Hồi Long hiện cho ra đời các sản phẩm như dầu gội, nước rửa chén, nước lau sàn, các loại tinh dầu và hương thắp, tất cả đều được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Nhiều sản phẩm của chùa đã được công nhận OCOP, tiêu biểu như nước rửa chén Hồi Long, dầu gội hương Hồi Long.

"Mỗi sản phẩm được bán ra là thêm một bát cơm, một hộp sữa cho các con. Điều may mắn nữa là giờ đây có nhiều tấm lòng hảo tâm đã tìm đến, đồng hành, sẻ chia cũng trung tâm. Những nghĩa tình ấy là động lực để tôi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của những đứa bất hạnh"- sư thầy Thích Đàm Ngoan xúc động.

"Người mẹ" của hàng chục đứa trẻ mồ côi ở ngôi chùa nơi cửa biển - Ảnh 6.

Sư thầy Thích Đàm Ngoan đăng tải các clip giới thiệu, bán các sản phẩm của trung tâm sản xuất để lấy tiền nuôi các trẻ mồ côi

Từ những việc làm thầm lặng của mình, nhiều đứa trẻ được thầy chăm bẵm từ lúc đỏ hỏn, theo năm tháng, nhiều đứa trẻ lớn lên đã trưởng thành, có những cháu đã tự tìm được công ăn việc làm, đặc biệt đến nay đã có 10 em chạm được cánh cửa cao đẳng, đại học. Trong số đó, có nhiều em đã theo học các trường đại học có tiếng như Học viện Cảnh sát, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Hồng Đức… Có em, sau khi ra trường vẫn thường xuyên trở lại chùa thăm sư thầy, dạy chữ cho các em nhỏ.

Với những nỗ lực của sư thầy Thích Đàm Ngoan, năm 2024, Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức; năm 2023, sư thầy Thích Đàm Ngoan được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tết ấm cho trẻ mồ côi

Tết ấm cho trẻ mồ côi

(NLĐO) – Tết đến, nhờ vòng tay và trái tim ấm áp của mọi người đã phần nào sưởi ấm những trái tim bị tổn thương bởi số phận nghiệt ngã, cướp đi đấng sinh thành.

Ấm áp “Xuân yêu thương” cho trẻ mồ côi ở Cần Thơ và Hậu Giang

(NLĐO) - 250 trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang được trải nghiệm những hoạt động thú vị, bổ ích trong chương trình “Xuân yêu thương”.

Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM chăm lo Tết cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19

(NLĐO) - Những món quà Tết, những lời động viên thăm hỏi đã được các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM gửi đến các em mồ côi do dịch COVID-19 với mong muốn sẽ là nguồn động lực để các em vững vàng hơn trên bước đường tương lai

tỉnh Thanh Hóa hoàn cảnh đặc biệt trẻ mồ côi sư thầy Thích Đàm Ngoan mái ấm của trẻ mồ côi chùa Hồi Long
