Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trong chùa ở TPHCM

Ngày 29-4, UBND phường Gò Vấp, TPHCM thông báo tìm cha mẹ bé trai bị bỏ rơi ở chùa Kỳ Quang 2.

Theo đó, lúc 12 giờ 30 ngày 28-4, phật tử chùa Kỳ Quang 2, đường Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ ở khuôn viên chùa nên đã tiếp nhận chăm sóc.

Bé trai nặng khoảng 3,2 ký, dài 48 cm, vòng đầu 36 cm. Hiện sức khỏe sức khỏe bé kém, đầu nhô ra khác thường.

UBND phường Gò Vấp thông báo ai là người thân của bé thì liên hệ cán bộ phụ trách trẻ em của phường (bà Nguyễn Thị Thu Lan, số điện thoại: 0909953473).

Trong tháng 4 ngày, tổng cộng 4 bé bị bỏ rơi ở phường Gò Vấp. Trong đó, 3 bé được bỏ lại ở chùa Kỳ Quang 2 và một bé bị bỏ trước số nhà 411/67/28 đường Lê Đức Thọ.