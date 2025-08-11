HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người đàn ông bị hành hung khi đang bồng cháu nhỏ trước quán karaoke

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Vào nhầm phòng hát tại quán karaoke, người đàn ông ở Hà Tĩnh đang bồng cháu nhỏ bất ngờ bị một nhóm người giằng lấy cháu bé rồi lao vào hành hung.

Ngày 11-8, tin từ Công an xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc một người đàn ông bồng cháu nhỏ đứng trước quán karaoke trên địa bàn xã này thì bất ngờ bị nhóm người đi tới hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Người đàn ông bị hành hung khi đang bồng cháu nhỏ trước quán karaoke - Ảnh 1.

Anh T. đang nằm điều trị tại bệnh viện sau khi bị đánh

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10-8, anh N.V.T. (ngụ xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh), cùng người thân đến hát tại quán karaoke trên địa bàn xã Hương Khê, trong đó có em gái là N.T.Q. và cháu N.N.T.L. (1 tuổi, con của chị Q.).

Đến khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, anh T. bế cháu L. ra đứng trước sảnh quán karaoke thì có một nhóm người đàn ông đến và một trong số đó tranh bồng cháu L. rồi dùng tay, chân đánh anh T. khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Người đàn ông bị hành hung khi đang bồng cháu nhỏ trước quán karaoke - Ảnh 2.

Khoảnh khắc anh T. bị nhóm người lao vào hành hung được camera ghi lại

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, trước đó anh T. có đi vào nhầm phòng hát của nhóm này, dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, đối tượng lo sợ làm cháu bé bị thương nên bế cháu ra ngoài rồi quay sang hành hung anh T. Cháu bé sau đó được bàn giao lại cho gia đình.

Hiện, Công an xã Hương Khê đã triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra.

