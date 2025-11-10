HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Người đàn ông bỏ quên chiếc ví có 1.600 đô la Mỹ trên xe Grab lúc nửa đêm

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an phường Sài Gòn (TP HCM) cho biết đã trao trả lại chiếc ví có 1.600 đô la cho một người dân.

Hơn 0 giờ sáng 9-11, anh Phạm Đình Huy (35 tuổi) đặt ô tô công nghệ Grab đi từ đường Trần Não, phường An Khánh đến địa chỉ số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (TP HCM). Xuống xe, anh phát hiện để quên chiếc ví đựng tiền và giấy tờ quan trọng.

img

Công an phường Sài Gòn trao trả lại tài sản cho anh Phạm Đình Huy.

Lo lắng, anh Huy đến Công an phường Sài Gòn trình báo ngay sau đó.

Công an phường Sài Gòn vào cuộc xác minh, liên hệ tài xế ô tô công nghệ Nguyễn Vũ Hoàng (39 tuổi) để thu hồi tài sản.

Chiều cùng ngày, Công an phường Sài Gòn trao trả lại đầy đủ tài sản cho anh Huy, gồm 1.600 đô la Mỹ cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Huy bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Sài Gòn.

Tin liên quan

Vì sao người đàn ông bị khởi tố do trộm 2 trái mít ở Đồng Tháp?

Vì sao người đàn ông bị khởi tố do trộm 2 trái mít ở Đồng Tháp?

(NLĐO) - Lê Hoàng Lợi bị cơ quan công an khởi tố do trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng. Trước đó, Lợi chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản.

Đánh vợ cũ và con trai dã man, người đàn ông ở Gia Lai đối mặt chế tài nào?

(NLĐO) - Dù đã ly hôn, một phụ nữ ở Gia Lai vẫn bị chồng cũ hành hung phải nhập viện.

Pháp lý vụ người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central

(NLĐO) - Người đàn ông có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả gây ra.

công an người đàn ông thu hồi tài sản đô la Mỹ bỏ quên tài sản
