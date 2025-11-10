Người đàn ông bỏ quên chiếc ví có 1.600 đô la Mỹ trên xe Grab lúc nửa đêm

Hơn 0 giờ sáng 9-11, anh Phạm Đình Huy (35 tuổi) đặt ô tô công nghệ Grab đi từ đường Trần Não, phường An Khánh đến địa chỉ số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (TP HCM). Xuống xe, anh phát hiện để quên chiếc ví đựng tiền và giấy tờ quan trọng.

Công an phường Sài Gòn trao trả lại tài sản cho anh Phạm Đình Huy.

Lo lắng, anh Huy đến Công an phường Sài Gòn trình báo ngay sau đó.

Công an phường Sài Gòn vào cuộc xác minh, liên hệ tài xế ô tô công nghệ Nguyễn Vũ Hoàng (39 tuổi) để thu hồi tài sản.

Chiều cùng ngày, Công an phường Sài Gòn trao trả lại đầy đủ tài sản cho anh Huy, gồm 1.600 đô la Mỹ cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Huy bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Sài Gòn.