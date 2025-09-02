HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Công an TP Huế trao trả iPhone 14 Pro cho cô gái Nhật Bản

Q.Nhật

(NLĐO) - Lo lắng vì đánh mất chiếc điện thoại iPhone 14 Pro nhưng cô gái Nhật Bản bất ngờ được Công an TP Huế tìm thấy và trao trả.

Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế vừa trao trả chiếc iPhone 14 Pro cho cô gái Nhật Bản Mii Uchino (SN 1999), sinh viên Trường Đại học Tsukuba, đang tham gia hội thảo tại Đại học Huế.

Công an TP Huế trao trả iPhone 14 Pro cho cô gái Nhật Bản- Ảnh 1.

Công an TP Huế trao trả điện thoại iPhone 14 Pro cho cô gái Nhật Bản bị đánh rơi.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1-9, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Võ Nguyên Giáp, gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, tổ công tác phát hiện một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro bị đánh rơi và đã tạm giữ để xác minh.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao, Công an TP Huế nhanh chóng xác định chủ sở hữu là cô gái Nhật Bản Mii Uchino, hiện tạm trú tại phường Thuận Hóa. Ngay sau đó, đơn vị đã hoàn tất thủ tục và trao trả chiếc điện thoại cho chủ nhân.

Nhận lại tài sản, Mii Uchino xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế vì đã kịp thời hỗ trợ. Cô cho biết bản thân vô cùng lo lắng khi đánh rơi điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng và cảm thấy "rất may mắn" khi được công an tìm thấy và trao trả.

Tin liên quan

Tài xế xe buýt trao trả tài sản hơn 2 tỉ đồng cho hành khách để quên

Tài xế xe buýt trao trả tài sản hơn 2 tỉ đồng cho hành khách để quên

(NLĐO) - Đơn vị vận hành tuyến buýt là Trung tâm Tân Đạt (trực thuộc Tổng Cty Vận tải Hà Nội - Transerco) đã trao trả 1 balô có chứa tài sản trị giá hơn 2 tỉ đồng tới tận tay người để quên trên xe buýt

Lâm Đồng: Người thợ nghèo không tham của rơi

(NLĐO) - Trên đường đi làm, anh Nguyễn Ngọc Phước (37 tuổi) đã nhặt được số tiền 16 triệu đồng và lập tức tìm đến nhà tổ trưởng tổ dân phố để bàn giao với hi vọng tìm lại được người đánh rơi.

Dù rất nghèo nhưng không tham của rơi

Mới đây, chúng tôi tìm tới ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ của bà Dương Thị Hương (55 tuổi; tổ dân phố 3, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa lúc bà đi lượm ve chai về tới nhà.

