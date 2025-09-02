Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế vừa trao trả chiếc iPhone 14 Pro cho cô gái Nhật Bản Mii Uchino (SN 1999), sinh viên Trường Đại học Tsukuba, đang tham gia hội thảo tại Đại học Huế.

Công an TP Huế trao trả điện thoại iPhone 14 Pro cho cô gái Nhật Bản bị đánh rơi.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1-9, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Võ Nguyên Giáp, gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, tổ công tác phát hiện một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro bị đánh rơi và đã tạm giữ để xác minh.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao, Công an TP Huế nhanh chóng xác định chủ sở hữu là cô gái Nhật Bản Mii Uchino, hiện tạm trú tại phường Thuận Hóa. Ngay sau đó, đơn vị đã hoàn tất thủ tục và trao trả chiếc điện thoại cho chủ nhân.

Nhận lại tài sản, Mii Uchino xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế vì đã kịp thời hỗ trợ. Cô cho biết bản thân vô cùng lo lắng khi đánh rơi điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng và cảm thấy "rất may mắn" khi được công an tìm thấy và trao trả.