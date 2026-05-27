Người đàn ông đăng tải hình ảnh cá nhân ghép mặc quân phục CAND

Ngày 27-5, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh N.V.S. (SN 1991, trú tại thôn Trung Lăng Đông, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội và sử dụng trái phép hình ảnh, trang phục Công an nhân dân (CAND).

Anh N.V.S. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tiên Lãng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng phát hiện tài khoản mạng xã hội "Văn Sỹ Hp" đăng tải hình ảnh cá nhân ghép mặc quân phục Công an nhân dân kèm nội dung: "Đi thanh tra hội bắt gà gặp ngay đôi chim sẻ đi mưa", thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận trên mạng xã hội.

Qua xác minh, chủ tài khoản là N.V.S. (SN 1991, trú tại thôn Trung Lăng Đông, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng); không thuộc lực lượng CAND.

Hành vi sử dụng hình ảnh ghép mặc quân phục CAND để đăng tải trên mạng xã hội gây hiểu nhầm đối với người sử dụng mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng CAND; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi giả danh cơ quan chức năng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Tiên Lãng đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng tiến hành làm việc, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với N.V.S. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội và sử dụng trái phép hình ảnh, trang phục CAND.

