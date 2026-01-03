HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người đàn ông đi xe máy tông bị thương đại úy CSGT

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa ra hiệu lệnh, người đàn ông không dừng lại mà tông vào người một đại úy CSGT.

Chiều 3-1, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên đại úy Đỗ Quốc Dũng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, bị người đàn ông điều khiển xe máy tông bị thương khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026.

Điều khiển xe máy có nồng độ cồn "thông chốt" tông bị thương CSGT - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thăm, động viên đại úy Đỗ Quốc Dũng bị người đàn ông đi xe máy tông trọng thương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 2-1, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km 15+500 Quốc lộ 47C đoạn qua xã Triệu Sơn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện người điều khiển xe máy BKS 36X1-4840 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà tăng ga tông vào người đại úy Đỗ Quốc Dũng dẫn tới cán bộ này bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, ông Dũng được chẩn đoán bị gãy xương quay tay trái và chấn thương vùng đầu, hiện đang tiếp tục điều trị và theo dõi.

Về người điều khiển xe máy, sau khi bị khống chế, qua kiểm tra ban đầu xác định, người điều khiển xe máy là Trịnh Ngọc Tấn (SN 1984; ngụ thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tại thời điểm kiểm tra, Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Tấn có kết quả 0,254mg/1 lít khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản với các vi phạm điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong người, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Thanh niên say xỉn “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương đại úy công an

Thanh niên say xỉn “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương đại úy công an

(NLĐO) - Một thanh niên ở Gia Lai có nồng độ cồn “kịch khung” đã lao xe “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương một cán bộ công an làm nhiệm vụ

Vụ án trùm giang hồ Mạnh “gỗ”: Hối lộ 3,2 tỉ đồng để "thông chốt" kiểm lâm

(NLĐO)- Để vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam, trùm giang hồ Mạnh "gỗ" đã chỉ đạo "đàn em" đưa hối lộ 3,2 tỉ đồng để "thông chốt" kiểm lâm

Chế tài xử lý hai thanh niên thông chốt bảo vệ A80 khiến 1 cảnh sát cơ động bị thương

(NLĐO) - Hai thanh niên phóng xe máy tốc độ cao vào đường cấm khiến 1 cảnh sát cơ động bị thương.

