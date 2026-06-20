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Sức khỏe

Người đàn ông hiếm muộn do Klinefelter làm cha sau 7 năm

N.Dung

(NLĐO) - Sau 7 năm chạy chữa hiếm muộn, người đàn ông ở Hưng Yên mắc hội chứng Klinefelter đã có con nhờ vi phẫu tìm tinh trùng kết hợp thụ tinh ống nghiệm.

Anh Bùi Văn T. và vợ, chị Nguyễn Thị H., kết hôn năm 2016. Nhiều năm không có con, họ đi khám tại nhiều bệnh viện và nhận kết luận "không có tinh trùng". Nguyên nhân được xác định là hội chứng Klinefelter - bất thường di truyền khiến nam giới thừa một nhiễm sắc thể X, làm suy giảm khả năng sinh tinh.

Người đàn ông vô tinh do hội chứng Klinefelter lần đầu làm cha sau 7 năm - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn, thăm khám cho bệnh nhân nam hiếm muộn. Ảnh: Tâm An

Áp lực kéo dài khiến anh T. từng nghĩ đến việc ly hôn để vợ có cơ hội làm mẹ. Tuy nhiên, hai người quyết định tiếp tục điều trị.

Năm 2023, họ đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Sau thăm khám, bác sĩ Đinh Hữu Việt, Trưởng Khoa Nam học, đánh giá bệnh nhân vẫn còn cơ hội tìm tinh trùng và chỉ định vi phẫu tinh hoàn (MicroTESE) – phương pháp dành cho các trường hợp vô tinh không tắc nghẽn.

Anh T. nằm trong nhóm được hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Ca mổ nhằm tìm tinh trùng trong mô tinh hoàn dưới kính vi phẫu. "Với bệnh nhân Klinefelter, khả năng tìm thấy tinh trùng rất thấp, nhưng nếu còn, chúng tôi sẽ cố gắng tìm" - bác sĩ Việt cho biết.

Kết quả, tinh trùng được tìm thấy và sử dụng để tạo phôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tháng 4-2024, con gái của họ chào đời khỏe mạnh.

Theo các chuyên gia, vô tinh không đồng nghĩa mất hoàn toàn cơ hội làm cha. Với các kỹ thuật như MicroTESE kết hợp IVF, một số bệnh nhân vẫn có thể có con bằng chính tinh trùng của mình, đặc biệt nếu được phát hiện và điều trị sớm.

Từ 15 đến 28-6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai "Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ".

Người đàn ông vô tinh do hội chứng Klinefelter lần đầu làm cha sau 7 năm - Ảnh 2.

Bác sĩ thực hiện ca vi phẫu MicroTESE thuộc chương trình Tuần lễ vàng

Trong thời gian này, người đến khám được miễn phí: khám, tư vấn; siêu âm nang noãn; tinh dịch đồ; xét nghiệm AMH; chụp X-quang tử cung – vòi trứng. Đồng thời, giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng và tặng voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng.

Bệnh viện nhận hồ sơ xét duyệt hỗ trợ đến 28-6, gồm: 10 ca IVF miễn phí 100%; 10 ca vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE; 20 ca sàng lọc phôi mang gen bệnh di truyền.

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