HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người đàn ông kéo lê bạn gái trên đường bị khởi tố

Tr.Đức

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với Bàn Văn Huấn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Khởi tố Bàn Văn Huấn về hành vi gây rối trật tự trong vụ kéo bạn gái trên đường - Ảnh 1.

Đoạn clip Bàn Văn Huấn kéo chị T. trên đường đã gây xôn xao dư luận (Ảnh cắt từ Clip)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 8-3, Bàn Văn Huấn cùng bạn gái là chị H.A.T. (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi xe taxi Grap từ nơi ở của chị T. đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng. Sau đó, cả 2 đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng đến nhà người quen.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình về nhà, giữa Huấn và chị T. đã phát sinh mâu thuẫn. Liền đó, Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải.

Khởi tố Bàn Văn Huấn về hành vi gây rối trật tự trong vụ kéo bạn gái trên đường - Ảnh 2.

Bàn Văn Huấn kéo chị T. trên đường (Ảnh cắt từ Clip)

Khởi tố người đàn ông kéo lê bạn gái lên gái trên đường - Ảnh 1.

Bàn Văn Huấn tại cơ quan công an

Sự việc này đã được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tin liên quan

Nồng độ cồn của tài xế bán tải kéo lê xe máy khiến 1 người tử vong ở Phan Thiết là bao nhiêu?

Nồng độ cồn của tài xế bán tải kéo lê xe máy khiến 1 người tử vong ở Phan Thiết là bao nhiêu?

(NLĐO) - Tài xế điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia gây tai nạn ở Lâm Đồng đã bị cơ quan điều tra khởi tố.

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế xe bán tải kéo lê xe máy gần 1km

(NLĐO) - Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng khiến nạn nhân tử vong, tài xế xe bán tải đã bị tạm giữ và vụ án được khởi tố để điều tra

Ô tô kéo lê xe máy gần 1 km, một người tử vong

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

người đàn ông gây rối trật tự công cộng mạng xã hội kéo lê bạn gái trên đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo