Người đàn ông kéo lê bạn gái trên đường bị khởi tố

Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đoạn clip Bàn Văn Huấn kéo chị T. trên đường đã gây xôn xao dư luận (Ảnh cắt từ Clip)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 8-3, Bàn Văn Huấn cùng bạn gái là chị H.A.T. (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi xe taxi Grap từ nơi ở của chị T. đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng. Sau đó, cả 2 đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng đến nhà người quen.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình về nhà, giữa Huấn và chị T. đã phát sinh mâu thuẫn. Liền đó, Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải.

Bàn Văn Huấn kéo chị T. trên đường (Ảnh cắt từ Clip)

Bàn Văn Huấn tại cơ quan công an

Sự việc này đã được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.