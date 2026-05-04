Pháp luật

Người đàn ông nước ngoài bị cướp gần 2 kg vàng trị giá 7,5 tỉ đồng

Tr.Đức

(NLĐO) - Ông Su Weizhi bị một số đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch cướp giật 1.887 g vàng (trị giá 7,5 tỉ đồng)

Ngày 4-5, Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ cướp giật 1.887 g vàng (trị giá 7,5 tỉ đồng) của người nước ngoài.

Truy bắt nhóm cướp vàng lớn của người nước ngòai tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 1.

4 nghi phạm tại cơ quan công an

Trước đó, Công an xã Lạc Đạo nhận được đơn trình báo của người đàn ông tên Su Weizhi (SN 1984, quốc tịch Quảng Đông, Trung Quốc) về việc chiều 29-4, ông bị một số đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch cướp giật 1.887 g vàng (trị giá 7,5 tỉ đồng), tại địa phận thôn Ao, xã Lạc Đạo.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Lạc Đạo đã khẩn trương tiến hành rà soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và xác định được các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc, gồm: Phạm Văn Thùy (SN 1991, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo), Nguyễn Trọng Hưởng (SN 1992, trú tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo), Nguyễn Văn Chung (SN 1990, trú tại thôn Ao, xã Lạc Đạo) và một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch.

Nhận định vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến yếu tố nước ngoài và nhiều đối tượng tham gia, Công an xã Lạc Đạo đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên để tăng cường lực lượng điều tra, truy bắt.

Dưới sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ gồm: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Trọng Hưởng và Nguyễn Văn Chung để đấu tranh làm rõ.

Truy bắt nhóm cướp vàng lớn của người nước ngòai tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án


Truy bắt nhóm cướp vàng lớn của người nước ngòai tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 3.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan Công an tiếp tục triệu tập Phạm Đức Anh (SN 2005, trú tại tỉnh Sơn La) và Bùi Văn Đức (SN 2007, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Đồng thời, lực lượng công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan.

Đến rạng sáng ngày 2-5, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng là Phạm Văn Thùy tại địa bàn TP Hà Nội và Nguyễn Trung Đức (SN 1991, trú tại tỉnh Hưng Yên), tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

