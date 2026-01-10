HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Truy đuổi, bắt giữ đối tượng người nước ngoài có lệnh bắt giữ quốc tế

Như Quỳnh

(NLĐO) - Fan Mingzhen có lệnh bắt giữ quốc tế vừa bị bắt giữ khi đang tìm cách từ Việt Nam trốn sang Lào.

Sáng 10-1, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phối hợp các đơn vị Bộ Công an bắt giữ đối tượng có lệnh bắt giữ quốc tế Fan Mingzhen (Phạm Minh Chấn, quốc tịch Trung Quốc), trú tại xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang.

Truy đuổi, bắt giữ Fan Mingzhen, đối tượng có lệnh bắt giữ quốc tế - Ảnh 1.

Fan Mingzhen bị bắt giữ khi đang tìm cách lẩn trốn sang Lào. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Fan Mingzhen từng bị Cục Công an TP Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ra lệnh bắt giữ về tội tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép. Phía Trung Quốc có hàm thư đề nghị Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ Fan Mingzhen.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu thân phận, liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Đến 3 giờ 30 phút ngày 7-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an truy đuổi, bắt giữ Fan Mingzhen tại địa phận xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Thời điểm bị bắt Fan Mingzhen đang trên đường trốn sang nước Lào.

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Đối ngoại, Bộ Công an hoàn tất thủ tục bàn giao Fan Mingzhen cho cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý theo quy định.

lực lượng chức năng xuất nhập cảnh công an tỉnh Bộ Công an Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh xuất cảnh trái phép lệnh bắt quốc tế
