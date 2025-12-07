Xử phạt 2 người phụ nữ ở Cà Mau vì thông tin, bình luận sai sự thật về mưa lũ

Ngày 7-12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin và bình luận sai sự thật về tình hình mưa, lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, trước đó, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện tài khoản Facebook tên "B.N.", do bà N.T.H.T. (SN 1988; ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) là chủ tài khoản, đã đăng tải video mô tả tình hình mưa, lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Thông tin trên chưa được kiểm chứng nhưng chủ tài khoản Facebook "T.N." là bà L.T.N. (SN 1996; ngụ phường Tân Thành) đã vào bình luận sai sự thật, gây mất uy tín Đảng và Nhà nước. Làm việc với cơ quan chức năng, 2 người phụ nữ trên đã thừa nhận hành vi đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật...

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với bà T. và N.

Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo mỗi người dân hãy là một "người dùng thông tin có trách nhiệm"; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những tin giả do AI tạo dựng câu view, câu like làm nhiễu loạn thông tin, gây cản trở công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ; hãy chia sẻ thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống…



