Người đàn ông say xỉn, ẩu đả trong quán ăn, chống đối công an

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1985, trú tại thôn Minh Hậu, xã Tiên Minh, TP Hải Phòng) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 16-5, tại quán ăn sáng thuộc xã Tiên Minh, TP Hải Phòng, Nguyễn Văn Việt (SN 1985, trú tại thôn Minh Hậu, xã Tiên Minh, TP Hải Phòng), sau khi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn và dùng ghế nhựa đánh ông P.V.T. (SN 1981, trú cùng xã Tiên Minh), gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Minh đã triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Quá trình làm việc với lực lượng Công an, Nguyễn Văn Việt có biểu hiện say rượu, chửi bới, xúc phạm, chống đối và có hành vi "Chống người thi hành công vụ" đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Minh .

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.