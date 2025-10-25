Vụ 2 học sinh bị điện giật chết: Cảnh báo từ Công ty Điện lực Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 2 học sinh bị điện giật chết: Cảnh báo từ Công ty Điện lực Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Sau vụ 2 học sinh tử vong do bị điện giật, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đề nghị các xã, phường kiểm tra, bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Liên quan vụ tai nạn điện giật khi triều cường lên cao làm 2 học sinh tử vong, ngày 25-10, Công ty Điện lực TP Cần Thơ cho biết đã có văn bản gửi UBND các phường, xã về việc kiểm tra, bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo an toàn điện.

Khẩn cấp kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng

Theo đó, để kịp thời ngăn ngừa các sự cố tương tự, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và tài sản của nhà nước, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc triển khai ngay việc tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn (các tuyến đường, công viên, khu dân cư, khu vui chơi, chợ, bến tàu,...).

Vụ 2 học sinh bị điện giật tử vong khi triều cường: Công ty Điện lực Cần Thơ đề ra nhiệm vụ cấp bách - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xảy ra vụ tai nạn

Đồng thời, kiểm tra tình trạng dây dẫn, cầu dao, vỏ đèn, trụ thép, hộp đấu nối…; ghi nhận, khắc phục ngay các vị trí rò rỉ điện, đứt dây, thiết bị hư hỏng, không đảm bảo cách điện.

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt tại những vị trí có nguy cơ cao (khu vực ngập nước, ẩm ướt, trụ đèn kim loại, khu dân cư đông người); đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho người dân.

Phối hợp với các đội quản lý điện trong việc cắt điện, kiểm tra, đo kiểm tiếp địa và hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu; lắp đặt biển cảnh báo hoặc rào chắn tạm thời tại các khu vực đang kiểm tra, sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Đặc biệt, cảnh báo người dân khi đi lại trong vùng ngập nước, tránh đến gần trụ điện, tủ điện, dây điện hở, dây điện đứt rơi xuống đất, nhất là vào ban đêm hoặc khi triều cường dâng cao.

Công ty Điện lực TP Cần Thơ đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên, xem đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tai nạn thương tâm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 23-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, TP Cần Thơ) và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Vụ 2 học sinh bị điện giật tử vong khi triều cường: Công ty Điện lực Cần Thơ đề ra nhiệm vụ cấp bách - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe nên tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên.

Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.

Trưa 24-10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình 2 học sinh gặp nạn.

Tin liên quan

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn sau vụ 2 học sinh tử vong do rò rỉ điện khi triều cường

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn sau vụ 2 học sinh tử vong do rò rỉ điện khi triều cường

(NLĐO) – Lãnh đạo TP Cần Thơ giao ngành điện lên phương án cắt điện khu vực ngập sâu, bố trí lực lượng ứng trực 24/24.

2 yếu tố "gối đầu" khiến triều cường ở Cần Thơ vượt mức lịch sử của năm 2022

(NLĐO) - Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong 1, 2 ngày tới trước khi bắt đầu xuống dần trong khoảng 3 – 4 ngày tiếp theo.

VIDEO: Triều cường chạm mức lịch sử, người dân Cần Thơ lại bì bõm lội nước

(NLĐO) – Triều cường dâng cao đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều khu vực tại TP Cần Thơ ngập nặng

Cần Thơ rò rỉ điện triều cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo