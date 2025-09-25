HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Vân Du

(NLĐO) – Đang làm việc cùng đồng nghiệp, một nam nhân viên điện lực ở Cà Mau bất ngờ tử vong nghi do đột quỵ

Ngày 25-9, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam nhân viên điện lực tử vong nghi do đột quỵ.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mạng xã hội

"Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình xác định nam nhân viên điện lực trên tử vong do bị bệnh nên không yêu cầu gì" - vị này thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo của Công ty Điện lực Cà Mau cho hay đơn vị đang tập trung hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam nhân viên.

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-9, trong lúc làm việc tại xã Đất Mới cùng các đồng nghiệp thì nam nhân viên điện lực tên D.A. bất ngờ phát bệnh.

Sau đó, ông A. được mọi người hợp sức đưa từ trên cột điện xuống đất để chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó.

Nam tài xế tử vong khi đang lái xe ở TP HCM, nghi do đột tử

Nam tài xế tử vong khi đang lái xe ở TP HCM, nghi do đột tử

(NLĐO) - Xe bồn đang chạy thì mất lái, tông vào 2 phương tiện. Tài xế bất tỉnh, được người xung quanh hỗ trợ sơ cứu nhưng đã tử vong, nghi do đột tử

Va chạm với xe tải trên đường tới trường, nam sinh lớp 6 tử vong

(NLĐO)- Điều khiển xe đạp trên đường đến trường học, nam sinh lớp 6 đã va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ.

Bị xe bồn cán qua người, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Sau khi va chạm với xe bồn, 2 người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường và bị xe bồn cán qua người, tử vong thương tâm.

