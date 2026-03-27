Người đàn ông về quê bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi: Từng livestream nói về bi kịch gia đình

Lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, sáng 27-3, chính quyền địa phương cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền; tạm trú tại TP Đà Nẵng) để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là Nguyễn Ngọc Đạo bắt gặp vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài tại phòng trọ ở TP Đà Nẵng.

Đoạn clip được cho là do chính Nguyễn Ngọc Đạo quay lại khi phát hiện sự việc.

Sau đó, Đạo nhiều lần livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, nói về những mâu thuẫn trong gia đình và chia sẻ rằng bản thân "cố gắng sống vì con cái", mong muốn vợ chồng tôn trọng nhau để giữ gìn mái ấm.

Tuy nhiên, đến tối 26-3 thì Đạo đã về quê gây ra chuỗi bi kịch khiến mẹ vợ và tài xế taxi tử vong, còn cha vợ bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra làm rõ vụ việc.

Chân dung nghi phạm

Khẩu súng chưa rõ chủng loại mà đối tượng dùng gây án

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 22 giờ ngày 26-3, Nguyễn Ngọc Đạo đi taxi đến nhà bố vợ là ông Phan Văn Huyên (66 tuổi, trú thôn Tân Bình, xã Kim Điền). Tại đây, Đạo dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn ông Huyên và bà Đinh Thị Thanh Toán (64 tuổi, mẹ vợ).

Bị tấn công, bà Toán chạy sang quán cắt tóc Duy Phan ở bên cạnh để lánh nạn. Tuy nhiên, Đạo tiếp tục đuổi theo, đập phá cửa rồi nổ súng bắn bà Toán.

Hậu quả, bà Toán tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ông Huyên bị thương nặng và được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để điều trị.

Sau khi gây án, Đạo điều khiển chiếc taxi rời khỏi hiện trường, chạy về nhà bố mẹ ruột tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền và cố thủ trên xe.

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục. Đến khoảng 4 giờ sáng 27-3, Đạo buông vũ khí và ra đầu thú.

Cơ quan chức năng cũng xác định trước khi đến nhà bố mẹ vợ, Đạo đã dùng súng bắn chết anh Biện Thái Sơn (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng) - tài xế taxi chở Đạo từ Đà Nẵng ra Quảng Trị.

Sau khi gây án, nghi phạm kéo thi thể nạn nhân vào một khu vực vườn keo tại thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú nhằm che giấu. Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân.