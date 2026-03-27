Pháp luật

Người đàn ông từ Đà Nẵng về quê gây án, bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông từ Đà Nẵng thuê taxi về Quảng Trị rồi dùng súng bắn chết tài xế và mẹ vợ, còn bố vợ bị thương nặng.

Sáng 27-3, lực lượng chức năng xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị cho biết đã vận động và khống chế thành công Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền; tạm trú tại TP Đà Nẵng), nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Khoảng 22 giờ ngày 26-3, Nguyễn Ngọc Đạo điều khiển taxi đến nhà bố vợ là ông Phan Văn Huyên (66 tuổi, trú thôn Tân Bình, xã Kim Điền). Tại đây, Đạo dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn ông Huyên và bà Đinh Thị Thanh Toán (64 tuổi, mẹ vợ Đạo).

Bị tấn công, bà Toán bỏ chạy sang quán cắt tóc Duy Phan bên cạnh nhà để lánh nạn. Tuy nhiên, Đạo tiếp tục đuổi theo, đập phá cửa rồi dùng súng bắn bà Toán.

Hậu quả, bà Toán đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; ông Huyên bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Đạo điều khiển chiếc taxi rời khỏi hiện trường, di chuyển về nhà bố mẹ ruột tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền và cố thủ trên xe.

Qua quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng chính quyền địa phương và gia đình, đến khoảng 4 giờ sáng 27-3, Đạo đã buông vũ khí và ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định trước khi đến nhà bố mẹ vợ, Nguyễn Ngọc Đạo còn dùng súng bắn chết anh Biện Thái Sơn (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng), là tài xế taxi chở Đạo từ Đà Nẵng ra Quảng Trị.

Sau khi gây án, Đạo đã kéo thi thể nạn nhân vào vườn keo tại thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú để che giấu. Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Từ 10 hộp pháo lậu, khởi tố 3 đối tượng ở Quảng Trị

Từ 10 hộp pháo lậu, khởi tố 3 đối tượng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ, thu giữ gần 13 kg pháo các loại

Nghịch lý tại Khu du lịch Hava: Toà đã tuyên nhưng vẫn... không yên!

(NLĐO) - Hồ sơ pháp lý và tòa án xác định Công ty Phù Sa Đỏ là chủ sở hữu Khu du lịch Hava, song khu du lịch này vẫn nhiều ngày bị nhóm người kéo đến gây rối.

Khoảng 20 người, đa số là phụ nữ, tràn vào Khu du lịch Hava gây rối

(NLĐO) - Khoảng 20 người, đa số là phụ nữ, xâm nhập Khu du lịch Hava ở Quảng Trị gây rối dù chính quyền địa phương đã yêu cầu chấm dứt hành vi tụ tập.

