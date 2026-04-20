Bạn đọc

Người dân phản ánh bị làm khó, lãnh đạo xã ở Đà Nẵng nói gì?

Trần Thường

(NLĐO) – Một người dân ở TP Đà Nẵng cho rằng thửa đất của mình đủ điều kiện chuyển đổi mục đích nhưng xã lại bác hồ sơ.

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, anh Lê Minh Quang (SN 1992; trú thôn Triều Châu, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) cho rằng mình bị gây khó trong quá trình xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo anh Quang, ngày 14-1, anh nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Nam Phước, xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở nông thôn với diện tích 455,6 m², tại thửa đất số 76, tờ bản đồ số 122 (thôn Hà Nhuận, xã Nam Phước).

Tuy nhiên, hồ sơ của anh Quang sau đó bị xã Nam Phước trả lại, lý do được đưa ra là "không phù hợp quy hoạch"...

Người dân phản ánh bị làm khó, lãnh đạo xã ở Đà Nẵng nói gì - Ảnh 1.

Thửa đất số 76 mà anh Lê Minh Quang xin chuyển mục đích sử dụng

Anh Quang cho rằng 2 văn bản do Phòng Kinh tế xã Nam Phước và UBND xã Nam Phước trả lời không thống nhất, không đúng và không đầy đủ theo quy định.

Theo anh Quang, Luật Đất đai 2024 quy định đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở chỉ cần đáp ứng một trong 3 điều kiện là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu.

Anh cho rằng xã Nam Phước khẳng định trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thửa đất số 76 được quy hoạch là đất ở nông thôn nhưng lại căn cứ vào các văn bản đã cũ để bác đơn của anh là không đúng luật.

Trong đơn gửi các cơ quan báo chí cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TP Đà Nẵng, anh Quang cho rằng cách làm việc của cán bộ xã đã cản trở các quyền lợi ích hợp pháp của người dân, làm mất thời gian, tốn công sức...

Người dân phản ánh bị làm khó, lãnh đạo xã ở Đà Nẵng nói gì - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND xã Nam Phước trao đổi thông tin với phóng viên

Ông Văn Bá Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết trường hợp thửa đất số 76 không xem xét kỹ dễ phát sinh sai sót vì có sự chồng chéo về quy hoạch. Điều này khiến xã lúng túng.

Ông Quang cho biết bản thân ông đã xuống khảo sát hiện trạng để xem áp dụng quy hoạch nào phù hợp hơn thì nhận thấy mảnh đất này diện tích nhỏ, nằm xéo, bằng cảm quan ông cho rằng "không đủ điều kiện để làm nhà".

Qua họp bàn và rà soát, xã áp dụng theo văn bản hướng dẫn vào tháng 10-2025 của Sở NN-MT, bác hồ sơ của anh Lê Minh Quang.

Về việc người dân cho rằng bị gây khó, ông Văn Bá Quang cho biết khi có thông tin cán bộ xã có hành vi "vòi vĩnh" khi làm việc với người dân, ông cùng với Trưởng phòng Kinh tế đã mời vị cán bộ lên làm việc rất kỹ. Tuy vậy, anh này khẳng định hoàn toàn không có chuyện "vòi vĩnh".

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng, cho hay đã chuyển đơn phản ánh của anh Quang đến UBND xã Nam Phước để xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 20-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, khẳng định xã sẽ báo cáo, xin ý kiến Sở NN-MT TP Đà Nẵng về trường hợp cụ thể này để tập trung giải quyết cho công dân.

Tin liên quan

Xác minh việc người dân tố cán bộ thuế say xỉn, gây khó dễ

Xác minh việc người dân tố cán bộ thuế say xỉn, gây khó dễ

(NLĐO) - Một người dân phản ánh khi đến Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum làm thủ tục thì gặp cán bộ thuế say xỉn, không hướng dẫn giải quyết.

Dân "tố" cán bộ phường gây khó dễ làm giấy khai tử cho cha

(NLĐO)- Cán bộ phường Văn Miếu (quận Đống Đa, TP Hà Nội) chiều 25-7 đã phủ nhận thông tin gây khó dễ khi làm thủ tục giấy khai tử cho công dân lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ phá rừng pơ mu: Biên phòng bác bỏ việc gây khó dễ công an

(NLĐO) – Người đứng đầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam phản pháo rằng không có chuyện biên phòng gây khó dễ như công an nói.

