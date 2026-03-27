Thời sự Chính trị

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai

B.Vân

(NLĐO) - Trong quý I, Đà Nẵng đón hơn 4 triệu khách lưu trú, tăng hơn 15% so với cùng kỳ

Ngày 27-3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025–2030, đánh giá kết quả quý I và đề ra nhiệm vụ thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong quý I, thành phố ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, tổng vốn đầu tư trong nước đạt hơn 58.496 tỉ đồng (tăng gần 5 lần), thu hút FDI đạt 37,47 triệu USD. Lũy kế, thành phố có hơn 2.045 dự án trong nước và 1.102 dự án FDI.

Du lịch, dịch vụ tiếp tục sôi động với gần 4,2 triệu lượt khách lưu trú (tăng 15,17%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 38,93 nghìn tỉ đồng (tăng 18,3%). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,06%.

Thu ngân sách đến ngày 23-3 đạt hơn 15.711 tỉ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản duy trì ổn định; công tác phòng chống thiên tai được chủ động.

Đà Nẵng 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và siết kỷ luật công vụ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đảm bảo dân chủ, đúng luật với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,92%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai dự án còn chậm; hạ tầng khu vực miền núi chưa đồng bộ; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ô nhiễm tiếng ồn còn diễn ra; tội phạm công nghệ cao, ma túy và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên còn tiềm ẩn phức tạp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là phải tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai, thủ tục và dự án để khơi thông nguồn lực phát triển.

Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát toàn diện các dự án chậm tiến độ, vướng pháp lý; khẩn trương xử lý các tồn đọng liên quan đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Thành phố phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể, nhất là các công trình trọng điểm, dự án kéo dài có nguy cơ gây lãng phí.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư; xóa bỏ các rào cản không cần thiết, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Việc giải ngân vốn đầu tư công phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, xử lý nghiêm tình trạng trì trệ, né tránh.


Đà Nẵng đấu giá 62 lô đất, khởi điểm cao nhất ở mặt tiền đường Minh Mạng

Đà Nẵng đấu giá 62 lô đất, khởi điểm cao nhất ở mặt tiền đường Minh Mạng

(NLĐO) - Trong các lô đất ở được Đà Nẵng đưa ra đấu giá, 5 lô mặt tiền đường Minh Mạng - phường Ngũ Hành Sơn có giá cao nhất hơn 74,8 triệu đồng/m2

Xe bánh mì "gây sốt" ở Đà Nẵng buôn bán lấn chiếm vỉa hè

(NLĐO) - Phường Ngũ Hành Sơn yêu cầu chủ xe bánh mì chấm dứt ngay hành vi lấn chiếm vỉa hè

Kỷ niệm 55 chiến thắng Đồn Xã Đốc – Đà Nẵng

(NLĐO) - Chiến thắng Đồn Xã Đốc cách đây 55 năm là dấu mốc lịch sử tiêu biểu, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta.

Đà Nẵng Thành uỷ
