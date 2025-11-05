Người dân Quy Nhơn đổ xô mua thực phẩm dự trữ trước bão số 13

Sáng 5-11, bãi giữ xe của siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã chật kín.

Bên trong siêu thị có rất đông người dân đến mua mì tôm, trứng, nước uống, cá khô, xúc xích, gạo, dầu ăn… Các quầy rau củ được nhân viên liên tục bổ sung hàng mới nhưng chỉ sau ít phút lại vơi đi nhanh chóng.

Nhiều người dân Quy Nhơn chọn mua thực phẩm tươi sống để dự trữ trước khi bão số 13 đổ bộ

"Bão lớn nghe đâu chiều mai ập vào, sợ mưa ngập rồi cúp điện, tôi mua sẵn đồ khô để cả nhà không bị thiếu" - chị Trần Thị Hương (trú phường Quy Nhơn) nói.

Giữa siêu thị, ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ marketing Co.opmart Quy Nhơn, tất bật điều phối nhân viên sắp xếp hàng hóa.

Ông Minh cho biết 2 ngày qua, lượng khách tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Siêu thị đã tăng thêm 3 tấn rau củ mỗi ngày, nhập về 4.000 thùng mì tôm và khoảng 10 tấn hàng thiết yếu khác. Siêu thị vẫn giữ giá ổn định, thậm chí còn có chương trình khuyến mãi để người dân yên tâm mua sắm.

Ở quầy thu ngân, các nhân viên làm việc không ngơi tay. Mỗi quầy đều xếp hàng dài, người đứng nối nhau chờ thanh toán.

Ông Nguyễn Danh Nhân, Giám đốc Co.opmart Quy Nhơn và An Nhơn, cho hay 100% cán bộ, nhân viên được huy động để phục vụ khách.

"Chúng tôi chuẩn bị nguồn hàng gấp 3 lần bình thường, đặc biệt là thực phẩm tươi sống và đồ khô; đồng thời dự trữ sẵn lượng hàng để sẵn sàng tham gia hỗ trợ, cứu trợ khi bão lũ xảy ra" - ông Nhân thông tin.

Đúng thời điểm "bão hàng" này, Co.opmart vừa khai trương kênh bán hàng trực tuyến mới, giúp lượng đơn đặt mua online tăng gấp 10 lần. Nhiều người sợ mưa to nên đặt mua qua mạng, chỉ vài giờ là được giao hàng tới tận nhà.

Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn kín người đến mua sắm hàng hóa trong sáng 5-11

Tại siêu thị Go! Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cũng có đông người dân đến mua thực phẩm để dự trữ. Các quầy thanh toán của siêu thị này mở hết công suất, nhân viên tăng ca liên tục. Dù vậy, khách vẫn phải xếp hàng kéo dài đến cuối dãy kệ. Những chiếc xe đẩy đầy ắp hàng: mì gói, thịt hộp, nước suối, đèn sạc, pin dự phòng ... Tất cả đều là những mặt hàng "đắt khách" trong mùa bão.

Ở chợ Đầm (phường Quy Nhơn), khung cảnh nhộn nhịp chẳng kém. Tiếng rao, tiếng mặc cả hòa lẫn tiếng mưa lất phất tạo nên âm thanh đặc trưng của những ngày giông bão sắp đến. Các quầy rau củ, cá khô, thịt tươi kín khách; hàng hóa vừa bày ra đã hết.

Tính đến trưa 5-11, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó bão số 13, triển khai các kịch bản phòng chống cấp cao nhất. Lực lượng chức năng liên tục phát loa cảnh báo, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, dự trữ nhu yếu phẩm.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo các đơn vị phân phối, siêu thị, chợ dân sinh đảm bảo nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá trong thời gian bão đổ bộ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh cơn bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền. Theo đó, toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai cho học sinh nghỉ học từ chiều 5-11 đến hết ngày 7-11. Toàn bộ học sinh phía Đông tỉnh Gia Lai được nghỉ học từ chiều 5 đến hết ngày 7-11 để tránh bão số 13 Đối với 77 xã, phường còn lại ở khu vực phía Tây tỉnh, hiệu trưởng các trường sẽ căn cứ diễn biến thực tế của mưa bão để chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.



