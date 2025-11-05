Chuyển cả tấm lòng tới đồng bào bị bão, lũ

Ngày 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp báo thông tin tình hình vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn vận động đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra năm 2025. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi họp báo.

Kim chỉ nam hành động

Báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn vận động đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phan Hồng Ân cho biết tính đến nay, đơn vị đã tiếp nhận số tiền hơn 204 tỉ đồng và hàng hóa giá trị trên 5 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời đến 18 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 147 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - phát biểu tại buổi họp báo ngày 4-11.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TP HCM đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại bão, lũ.

147 tỉ đồng gồm tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men đã tới 18 địa phương. Đó là các tỉnh, thành Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Trị, Điện Biên, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng. Dựa trên đánh giá thiệt hại, số tiền và hàng hỗ trợ có giá trị từ 1 tỉ đồng đến 20 tỉ đồng.

Với phương châm hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và phục hồi kinh tế - xã hội của địa phương, các đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho nhân dân khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ.

Về tinh thần sẵn sàng sẻ chia, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Trưởng Ban Vận động cứu trợ TP HCM - đánh giá qua lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân hưởng ứng tích cực, ủng hộ kinh phí lẫn hàng hóa để góp phần giúp đồng bào vượt qua thiên tai.

Nhấn mạnh công tác tiếp nhận, phân phối sẽ được diễn ra công khai, minh bạch, kịp thời chuyển tải theo đúng nhu cầu của địa phương, bà Trương Thị Bích Hạnh khẳng định kinh phí, hàng hóa cứu trợ không chỉ được chuyển tải đơn thuần mà chuyển bằng cả tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đến với đồng bào.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận thời tiết diễn biến khó lường và phức tạp. Từ tháng 9-2024 đến nay, nhiều cơn bão gây thiệt hại nặng nề.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành của chính quyền cùng sự tham gia tích cực của MTTQ và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã kịp thời huy động cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn, biểu dương và đánh giá rất cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sở - ban - ngành, lực lượng vũ trang, hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả tầng lớp nhân dân đã thể hiện tinh thần cao đẹp, truyền thống của dân tộc và nghĩa cử đặc trưng của TP HCM vì cả nước - cùng cả nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc thông tin ngay trong ngày, thông qua hệ thống MTTQ các địa phương, TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng, Đà Nẵng 15 tỉ đồng, Quảng Ngãi 5 tỉ đồng.

"Trong điều kiện của mình, TP HCM sẽ cùng cả nước chung sức, đồng lòng giúp đỡ người dân vùng thiên tai đều có Tết" - ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao hỗ trợ, tạo điều kiện các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông, công khai minh bạch các nguồn đóng góp để người dân thấy được đóng góp của mình có ý nghĩa. Đồng thời, truyền thông hậu quả nặng nề của bão, lũ để người dân chung sức, đồng lòng, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia về vật chất cũng như về tinh thần.

Tại buổi họp báo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ của các đơn vị, trong đó gần 1 tỉ đồng hàng hóa.

Vơi nỗi đau của một gia đình Báo Người Lao Động vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa trao tặng số tiền 30 triệu đồng là tấm lòng của bạn đọc gửi tặng gia đình 3 bố con anh Võ Minh Phương (ngụ thôn Sao Vàng 1, xã Hoằng Phú) có vợ là chị Lê Thị Thúy gặp nạn, tử vong trong bão số 10. Trước đó, sáng 1-10, chị Thúy đạp xe đến khu vực bị ngập lụt để mưu sinh với nghề thu gom đồng nát thì gặp nạn, để lại 2 con gái còn thơ dại. Phóng viên Báo Người Lao Động cùng đại diện chính quyền xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa trao tiền bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ tới gia đình chị Lê Thị Thúy .Ảnh: TUẤN MINH Bà Nguyễn Thị Luân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú, cho biết gia đình anh Phương, chị Thúy có hoàn cảnh khó khăn, chị Thúy đang là đối tượng hưởng bảo trợ của địa phương. "Số tiền bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ, chúng tôi sẽ đề nghị gia đình sử dụng đúng mục đích cho 2 cháu ăn học" - bà Luân cho hay. Cũng tại tỉnh Thanh Hóa, 150 triệu đồng từ bạn đọc Báo Người Lao Động được gửi tới Trường Mầm non Vạn Thiện (thuộc xã Nông Cống). Đây là ngôi trường bị thiệt hại nặng trong bão số 10. Th.Tuấn



