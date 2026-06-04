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Sức khỏe

Người dân tại xã, phường an toàn khu cần làm gì để nhận được thẻ BHYT miễn phí?

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Người dân đang sống tại xã, phường an toàn khu cần cập nhật thông tin thường trú trên cơ sở dữ liệu dân cư sẽ hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Chị Cao Mỹ Hằng hỏi: Tôi đang sinh sống tại xã Bà Điểm (TPHCM), được xếp vào xã an toàn khu cách mạng. Vậy tôi cần làm gì để được nhận thẻ BHYT miễn phí?

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định hiện hành, người thuộc đối tượng này được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định khi đi khám, chữa bệnh đúng quy định.

Đáng chú ý, chính sách này không chỉ áp dụng đối với người được cấp thẻ BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng mà còn áp dụng đối với người đang tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác. Trong đó, có người lao động tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp, nếu đủ điều kiện xác định là người đang thường trú tại xã, phường an toàn khu theo quy định.

Người dân tại xã, phường an toàn khu làm gì để nhận được thẻ BHYT miễn phí? - Ảnh 1.

TPHCM khám bệnh miễn phí cho người dân

Tuy nhiên, để được xác định đúng mức hưởng BHYT người dân cần bảo đảm thông tin thường trú được cập nhật, đồng bộ đầy đủ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú và dữ liệu quản lý của cơ quan BHXH.

Theo quy trình phối hợp ban hành kèm Quyết định số 3439 ngày 25-12-2025 của UBND TPHCM, UBND cấp xã phối hợp với công an cấp xã thực hiện rà soát, xác nhận dữ liệu cư trú của người dân xã an toàn khu và lập danh sách gửi cơ quan BHXH để thực hiện tăng, giảm hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHYT theo quy định.

Người dân ở các xã, phường an toàn khu cách mạng sử dụng mẫu TK1-TS có xác nhận của UBND xã, phường và gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thực hiện cập nhật, điều chỉnh mức hưởng BHYT theo quy định.

Mẫu TK1-TS hoặc mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 188 năm 2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT kèm bản sao dữ liệu thông tin cư trú trên VNEID.

BHXH TPHCM cũng khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thông tin cư trú và thông tin tham gia BHYT trên ứng dụng VssID hoặc liên hệ cơ quan BHXH, chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các địa bàn có ý nghĩa lịch sử, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM.

19 xã, phường an toàn khu cách mạng tại TPHCM

BHXH TPHCM cho biết TP có 19 xã, phường được công nhận là an toàn khu cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Người dân đang thường trú tại các địa bàn này được ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT theo quy định.

Danh sách 19 xã, phường này gồm: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Hưng, Cần Giờ, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hưng Long, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Lợi, Phú Thọ Hòa, Thới An, An Phú Đông, Bà Điểm, An Hội Đông và Hạnh Thông.


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