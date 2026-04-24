Sức khỏe

Vì sao nhiều người dân ở "xã An toàn khu" TPHCM chưa nhận được thẻ BHYT miễn phí?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Hiện vẫn còn gần 132.000 người dân ở các "xã An toàn khu" của TPHCM chưa được cấp thẻ BHYT miễn phí

Liên quan việc người dân ở 19 xã, phường TPHCM là "xã An toàn khu" được cấp thẻ BHYT miễn phí, ngày 24-4, BHXH TPHCM cho biết sau hơn 3 tháng triển khai, đơn vị này chưa nhận được danh sách xác nhận từ các địa phương. Hiện vẫn còn gần 132.000 người dân ở các "xã An toàn khu" chưa được cấp thẻ BHYT.

Vì sao nhiều người dân ở xã an toàn khu TPHCM vẫn chưa nhận được thẻ BHYT miễn phí? - Ảnh 1.

Người dân Cần Giờ, TPHCM, được cấp thẻ BHYT miễn phí

Tính đến ngày 24-4, nhiều xã còn hàng chục nghìn người chưa được cấp thẻ BHYT khiến tỉ lệ cấp thẻ thấp. Cụ thể, xã Bình Hưng còn hơn 38.000 người (tỉ lệ cấp thẻ mới hơn 36%); xã Nhà Bè còn khoảng 34.000 người (tỉ lệ cấp thẻ hơn 66%); phường Phú Thọ Hòa còn hơn 29.000 người (tỉ lệ cấp thẻ gần 66%).

Đại diện phường Phú Thọ Hòa cho biết địa bàn có hơn 29.000 người chưa được cấp thẻ BHYT theo diện an toàn khu. Các tổ trưởng khu phố và công an khu vực đang tiến hành rà soát để thẩm định đúng nhóm được hưởng và xem xét nhóm đã tham gia để lập danh sách gửi BHXH TP cấp thẻ.

Trong khi đó, BHXH TP cho rằng lý do chậm còn đến từ việc một số địa phương thắc mắc về người được hưởng chính sách. Ví dụ xã Bình Hưng có văn bản hỏi: Chỉ những người sinh sống trên địa bàn liên tục từ năm 1975 đến nay mới được hưởng hay chỉ cần thường trú? Một số địa phương khác lại băn khoăn về những người đã tham gia BHYT tại nơi làm việc hoặc đã mua tự nguyện theo hộ gia đình nên việc xác nhận còn trải qua nhiều vòng, gây chậm tiến độ.

Vì sao nhiều người dân ở xã an toàn khu TPHCM vẫn chưa nhận được thẻ BHYT miễn phí? - Ảnh 2.

Người dân TPHCM được khám bệnh miễn phí

Theo quy định, để được hưởng chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí theo diện "xã An toàn khu", thông tin cư trú của người dân phải có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc hệ thống quản lý cư trú của lực lượng công an; đồng thời được UBND cấp xã, phường lập danh sách xác nhận. Trường hợp đã mua BHYT tự nguyện và có thời gian trùng với thời gian được hưởng chính sách "xã An toàn khu", BHXH TPHCM sẽ hoàn trả lại tiền.

Hơn 481.000 người đã được cấp miễn phí theo diện "xã An toàn khu".

Theo Quyết định 40 của Thủ tướng, xã An toàn khu là xã từng được cấp ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng, có địa thế, chính trị, và nhân dân tin cậy. Các tiêu chí chính bao gồm: Nơi có căn cứ địa cách mạng, nơi ở hoặc làm việc của cán bộ cấp cao, hoặc nơi diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng.

19 xã, phường ở TPHCM được công nhận gồm An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Hưng, Cần Giờ, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hưng Long, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Lợi, Phú Thọ Hòa, Thới An, An Phú Đông, Bà Điểm, An Hội Đông và Hạnh Thông.

Theo quy định, người dân đang thường trú tại các địa bàn này được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT, tức được cấp thẻ miễn phí. Ngoài ra, người dân khi tham gia BHYT còn được hưởng quyền lợi cao nhất là quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khi họ đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Tổng dân số 19 địa phương này là hơn 1,132 triệu người, trong đó hơn 520.000 người đã có thẻ theo nhóm khác, chủ yếu tham gia BHYT bắt buộc tại nơi làm việc; hơn 481.000 người đã được cấp miễn phí theo diện "xã An toàn khu".


Không cần mang thẻ BHYT, người dân vẫn được hưởng đủ quyền lợi khi khám bệnh bằng 3 cách này

(NLĐO)- Những cách này có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, thuận tiện mà không lo quên hoặc mất thẻ giấy BHYT.

