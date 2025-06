Người dân TP HCM đội mưa "check-in" sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam"

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ trưa 7-6, dù thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều nhưng nhiều người vẫn bất chấp để tham dự sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Bộ Công an tổ chức từ ngày 6 đến 8-6.

Dù trời mưa nhưng phố đi bộ ngày càng đông người đến tham quan, check in tại sự kiện

Càng về chiều, người dân ra Phố Đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi (quận 1) càng nhiều. Có mặt tại đường Lê Lợi, vợ chồng chị Bảo Ngọc (SN 1990, ngụ quận 8, TP HCM) cho biết cuối tuần hai vợ chồng được nghỉ nên tranh thủ ra xem biểu diễn võ thuật, xem cảnh khuyển.

Một số hình ảnh người dân đội mưa tham gia trải nghiệm các trạm tại sự kiện

Tuy vậy, nhiều người vẫn mong muốn trời tạnh mưa để tham gia. "Nếu mà mưa quá thì chúng tôi sẽ về chứ có con nhỏ sợ chúng bị bệnh" - anh Hạnh (ngụ TP Thủ Đức) cho biết.

Theo kế hoạch, trong 3 ngày từ 6 đến 8-6, lực lượng công an sẽ biểu diễn võ thuật, khí công, cảnh khuyển và tình huống giải cứu nhân vật VIP trên đường Lê Lợi, quận 1.

Đặc biệt, từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 6 và 7-6 sẽ đồng diễn các lực lượng Công an nhân dân; từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút cùng ngày sẽ diễn ra chương trình biểu diễn ca nhạc đường phố, biểu diễn dân vũ.

Người dân TP HCM và du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm số ứng dụng công nghệ cao, kết hợp bảo tàng hiện vật nhằm tôn vinh những chiến công, chiến tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ cùng dàn khí tài, vũ khí hiện đại thể hiện sức mạnh, tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.