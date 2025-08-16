Người dân tự do vào xem tuấn mã tranh tài vượt địa hình ở Lâm Đồng

Ngày 16-8, tại Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ (CLB) Polo và ngựa biểu diễn (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình 2025.



Các vận động viên và ngựa tranh tài tại giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình 2025.

Giải có 20 vận động viên và 20 ngựa đến từ 9 CLB cưỡi ngựa thể thao nổi tiếng trong nước gồm CLB ngựa Hà Nội, CLB Happy Ranch, CLB Red Lion, CLB Germ Garden, CLB Trường Lĩnh, CLB Lang Biang; CLB Hồng Lam – Madagui; CLB Tín Max Horse Club, CLB ngựa PTS Việt Trì.

Theo Ban tổ chức, đây là cuộc thi cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã - Mađagui tổ chức.

Tổng chi phí cho giải thưởng là 1,5 tỉ đồng, các đội sẽ lần lượt tranh tài trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài là 1.800 m. Giải đua mở cửa tự do phục vụ cho người dân theo dõi trực tiếp trên đường chạy.

Người dân vào cửa tự do theo dõi giải cưỡi ngựa.

Ban tổ chức cho biết khu vực Đông Nam Á hiện chỉ có 8/11 nước (trừ Việt Nam, Lào, Đông Timor) tham gia môn Cưỡi ngựa Thể thao tại Sea Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20-12 năm nay.

Do vậy, giải đua ngựa lần này nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, đặt ra mục tiêu chuẩn bị nguồn lực về vận động viên và hậu cần cho bộ môn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam tham dự Sea Games 35.

Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - CLB Polo và ngựa biểu diễn do Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng với tổng vốn thực hiện là 1.548 tỉ đồng. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2011. Năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm 3 dự án độc lập như: Dự án Trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai; Dự án Sân Golf Hồng Lam Mađagui và Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Mađagui, CLB Polo và ngựa biểu diễn.



