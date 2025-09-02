Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập"

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO) - Khắp các nẻo đường dẫn về Quảng trường Tam Thắng (Vũng Tàu) đông nghẹt người dân và du khách háo hức đón chờ chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa.

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập" - Ảnh 1.

Chiều 2-9, trước giờ khai mạc chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập" kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tại điểm cầu Quảng trường Tam Thắng (TP HCM, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hàng ngàn người dân và du khách đã tề tựu trong bầu không khí rộn ràng, đầy háo hức

Người dân, du khách đổ về Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập" - Ảnh 2.

Ngay từ chiều, các tuyến đường dẫn vào Quảng trường Tam Thắng đã đông kín người và xe. Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, các bạn trẻ chuẩn bị cờ đỏ sao vàng, áo đồng phục để kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự kiện trọng đại. Không gian quanh quảng trường được trang hoàng lung linh với hệ thống đèn LED, ánh sáng laser, nhạc nước, sẵn sàng cho một đêm diễn mãn nhãn.

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập" - Ảnh 3.

"Chúng tôi đến từ Bến Tre, tranh thủ kỳ nghỉ lễ đưa cả nhà lên Vũng Tàu. Biết tối nay có chương trình cầu truyền hình đặc biệt và bắn pháo hoa nên ai cũng háo hức, muốn có mặt sớm để chọn chỗ đẹp"- anh Nguyễn Văn Hùng, một du khách, chia sẻ. Một nhóm bạn trẻ đã đến từ sớm để chọn vị trí đẹp.

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập" - Ảnh 4.

Khắp quảng trường, dễ dàng bắt gặp cảnh người dân và du khách hào hứng check-in bên không gian tràn ngập sắc màu. Những cặp đôi chụp ảnh lưu niệm, nhóm bạn trẻ hòa mình vào âm nhạc sôi động, trong khi nhiều cụ già, em nhỏ nở nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay lá cờ Tổ quốc

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập" - Ảnh 5.

Không khí trước giờ diễn càng thêm náo nức khi ban tổ chức tiến hành các màn tổng duyệt âm thanh, ánh sáng. Những tia laser quét qua bầu trời, tiếng nhạc rộn rã vang lên khiến cả quảng trường như vỡ òa trong niềm hân hoan.

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập" - Ảnh 6.

Áo cờ đỏ sao vàng, áo dài ngập tràn khắp các nẻo đường dẫn vào Quảng trường Tam Thắng, thời tiết ở khu vực Vũng Tàu đã có mưa lớn xuất hiện, khoảng 30 phút trời ngừng mưa, mọi người tiếp tục đổ ra khu vực quảng trường.

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập" - Ảnh 7.

NHhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi từ sớm để tìm được ví trí thích hợp, xem trọn đêm nghệ thuật và màn biểu diễn pháo hoa.

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập" - Ảnh 8.

Đúng 19 giờ 30, cầu truyền hình trực tiếp "Ánh sao độc lập" từ Quảng trường Tam Thắng kết nối cùng hai điểm cầu Sài Gòn và Bình Dương sẽ chính thức bắt đầu. Và sau chương trình nghệ thuật kéo dài hơn một tiếng rưỡi, bầu trời Vũng Tàu sẽ rực sáng với màn pháo hoa 15 phút, đây là điểm nhấn được hàng ngàn người dân và du khách chờ đợi.

Tin liên quan

Bãi Sau Vũng Tàu "lột xác" đáng kinh ngạc

Bãi Sau Vũng Tàu "lột xác" đáng kinh ngạc

(NLĐO)- Sau 10 tháng thi công, toàn bộ Dự án chỉnh trang Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP HCM chính thức đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách

(NLĐO)- Trái ngược với cảnh vắng vẻ trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, chiều 31-8 biển Bãi Sau chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi, tắm biển.

Nhiều người "tiền mất, phòng không" khi đặt khách sạn ở Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

(NLĐO)- Gần kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, tình trạng lừa đảo đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu lại tái diễn, khiến nhiều du khách "tiền mất, phòng không"

Chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa Tam Thắng Vũng Tàu Bãi Sau Ánh sao độc lập TP HCM Bà Rịa - Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo