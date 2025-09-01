HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Bãi Sau Vũng Tàu "lột xác" đáng kinh ngạc

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO)- Sau 10 tháng thi công, toàn bộ Dự án chỉnh trang Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP HCM chính thức đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 1.

Trong chuyến nghỉ Lễ 2-9 năm nay, hàng ngàn du khách khắp nơi đổ về Vũng Tàu để vui chơi, tắm biển, nhiều người đã rất bất ngờ trước sự thay đổi của Bãi Sau, toàn bộ khu vực bãi biển được "trả" về đúng nghĩa cho người dân, du khách.

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 2.

Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân trước đây do UBND TP Vũng Tàu làm chủ đầu tư, khởi công tháng 10-2024 trên khu đất rộng 19,2 ha, kéo dài 3,2 km dọc đường Thùy Vân, gồm 12 hạng mục chính và quảng trường trung tâm.

CLIP: Toàn cảnh Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 3.

Để triển khai dự án, UBND Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã thu hồi hơn 28 ha dọc bờ biển Bãi Sau, khu đất trước đây được giao doanh nghiệp. Quá trình thu hồi và triển khai dự án cũng gặp nhiều khó khăn do chưa thống nhất được với các doanh nghiệp thuê đất cũng như một số doanh nghiệp không tự nguyện bàn giao. Tuy nhiên, UBND TP Vũng Tàu vẫn quyết liệt để thi công dự án.

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 4.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục vỉa hè, cây xanh, thoát nước, hệ thống các trạm dịch vụ công cộng, những khu vực check-in… đều đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 5.

Toàn bộ vỉa hè được lát đá đồng bộ, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cây xanh được bố trí hiện đại, tạo nên không gian dạo bộ, ngắm biển rộng thoáng. Các công trình hạ tầng ngầm, thoát nước cũng được đầu tư.

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 6.

Ngoài ra, toàn bộ dịch vụ ghế dù, ăn uống, giữ xe ven biển được bố trí lại trật tự, thay thế cảnh nhếch nhác, lộn xộn từng tồn tại nhiều năm.

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 7.

Sau khi chỉnh trang, toàn bộ Bãi Sau có 6 trạm dịch vụ công cộng với gần 1.000 nhà vệ sinh, nhà tắm riêng và vòi tắm tập thể.

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 8.

Du khách được thoải mái trải nghiệm các dịch vụ tắm nước ngọt, đi vệ sinh sau khi tắm biển. Hệ thống trạm cứu hộ được đầu tư mới, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 9.

Quảng trường Tam Thắng cũng được doanh nghiệp tài trợ hơn 155 tỉ đồng, thi công thần tốc trong 75 ngày và đã chính thức đưa vào sử dụng, thu hút hàng ngàn du khách chụp ảnh, vui chơi.

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 10.

Không giấu được sự thích thú, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (du khách đến từ TP HCM) cho biết: "Tôi đi Vũng Tàu khá thường xuyên, nhưng lần này thật sự bất ngờ. Không gian sạch đẹp, thông thoáng, đi dạo trên vỉa hè lát đá ngắm biển rất dễ chịu".

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 11.

Anh Trần Quốc Huy (du khách đến từ Bình Dương) cũng chia sẻ: "Điều tôi thích nhất là các lối xuống biển giờ rộng rãi, không bị che chắn. Buổi tối, ánh sáng nghệ thuật dọc tuyến Thùy Vân rất đẹp, tạo cảm giác giống như đang ở một thành phố biển hiện đại".

Bãi Sau "lột xác" khi Dự án chỉnh trang hoàn thành- Ảnh 12.

Với diện mạo "lột xác", Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP HCM không chỉ là bãi tắm quen thuộc mà đã trở thành một không gian văn hóa - du lịch - giải trí hiện đại, hứa hẹn mang lại động lực phát triển mới Vũng Tàu trong giai đoạn sắp tới.

