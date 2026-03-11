Người dân xếp hàng bốc số mua xe máy điện khi giá xăng tăng vọt, cửa hàng quá tải

Sau khi giá xăng dầu tăng mạnh, nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu tính toán chi phí đi lại. Một trong những lựa chọn được họ quan tâm là chuyển sang sử dụng xe máy điện nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 11-3, tại nhiều cửa hàng xe máy điện ở trung tâm TPHCM, lượng khách đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh.

Tại một cửa hàng VinFast trên đường Nguyễn Tri Phương, ngay từ sáng sớm đã có khá đông khách đến nhận xe và làm thủ tục mua xe mới. Nhân viên cửa hàng cho biết lượng khách tăng đột biến trong vài ngày gần đây, nhất là sau khi giá xăng tăng cao.

Đông đảo khách mua xe máy điện tại cửa hàng VinFast

Một trong những mẫu xe được nhiều người quan tâm là Evo sử dụng hệ thống đổi pin vừa được VinFast giới thiệu. Cửa hàng này thông tin trong ngày 11-3 dự kiến bán khoảng 30 chiếc Evo. Những khách hàng đến muộn phải đặt cọc và chờ lô xe tiếp theo.

Khách chọn mua xe máy điện có thiết kế đổi pin

Ông Tài, một khách hàng vừa mua được chiếc Evo đổi pin, cho biết ông phải có mặt tại cửa hàng từ trước 7 giờ sáng để lấy số thứ tự. "Tôi nhận số thứ tự thứ 10 nên mua được xe trong ngày. Giá xe khá mềm, lại được ưu đãi thêm 1 triệu đồng tiền mặt" - ông nói. Theo ông, tổng giá xe kèm 2 pin để đổi là khoảng 19,99 triệu đồng.

Trong khi đó, chị Hải Yến (phường Chợ Quán) đến cửa hàng khoảng gần 10 giờ sáng nhưng đã hết loại xe thay được pin. "Tôi phải đặt cọc chờ đợt xe tiếp theo. Giá xăng tăng cao nên tôi quyết định chuyển sang xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại" - chị bày tỏ.

Đại diện cửa hàng cho biết trước đây, trung bình mỗi ngày chỉ hơn 10 khách đến mua xe. Từ khi giá xăng tăng mạnh, lượng khách cũng tăng gấp 3-4 lần.

Cửa hàng xe máy xăng vắng khách khi giá xăng tăng cao

Xe máy xăng ngày càng bị "thất sủng"

Đầu năm nay, VinFast đã giới thiệu 3 dòng xe máy điện hỗ trợ đổi pin, gồm Evo, Feliz II và Viper. Trong đó, Viper và Feliz II được trang bị động cơ BLDC Inhub, công suất tối đa 3.000 W, tốc độ tối đa khoảng 70 km/giờ. Evo có công suất 2.450 W, tốc độ tối đa tương tự. Ngoài ra, phiên bản Evo Lite giới hạn tốc độ dưới 50 km/giờ và không yêu cầu bằng lái. Những chiếc Evo đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng từ tháng 2.

Ngoài mức giá được đánh giá là cạnh tranh, việc VinFast tung ra nhiều chương trình ưu đãi cũng góp phần kích thích nhu cầu mua xe điện. Theo chính sách hiện tại của hãng, các mẫu xe VinFast được giảm trực tiếp 6% vào giá bán và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đến ngày 12-4. Khách hàng còn được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31-5-2027.

Đối với các mẫu xe sử dụng pin đổi, khách hàng được miễn phí đổi pin trong 6 tháng kể từ ngày mua. Riêng các tài xế đăng ký chạy dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform được miễn phí đổi pin trong 12 tháng.

Mua xe máy điện đang trở thành xu hướng

Không chỉ VinFast, nhiều cửa hàng xe máy điện khác tại TPHCM cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể.

Tại cửa hàng Dat Bike trên đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, lượng khách ra vào tìm hiểu xe khá đông. Một khách hàng trẻ cho biết anh vừa đến cửa hàng để tìm hiểu xe mày điện. "Xăng tăng giá quá nên tôi đang tính đổi sang xe điện cho đỡ tốn chi phí" - anh nói.

Nhân viên bán hàng tại đây cũng xác nhận lượng khách tăng rõ rệt trong những ngày qua. "So với trước, số người đến xem và hỏi mua xe tăng lên nhiều lần" - người này cho biết.

Tại cửa hàng xe máy điện Dat Bike khá đông khách

Cửa hàng xe điện Yadea trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Diên Hồng cũng tương tự. Theo nhân viên bán hàng, trước đây cửa hàng khá vắng khách nhưng sau khi giá xăng tăng mạnh, mỗi ngày có hàng chục lượt khách ghé xem và hỏi thông tin về các mẫu xe điện.