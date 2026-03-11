Thêm hãng gọi xe công nghệ hỗ trợ tiền xăng cho tài xế, khuyến khích chuyển đổi xe điện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thêm hãng gọi xe công nghệ hỗ trợ tiền xăng cho tài xế, khuyến khích chuyển đổi xe điện

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Đối tác tài xế của Grab được hãng này thưởng tới 7% doanh thu mỗi tuần.

Giá xăng vượt mốc 29.000 đồng/lít đang gây áp lực lớn lên chi phí hoạt động của tài xế xe công nghệ. Trước tình hình này, một số nền tảng gọi xe đã triển khai các chương trình hỗ trợ dành cho đối tác tài xế.

Cụ thể, ngày 11-3, Grab thông báo triển khai chương trình thưởng dành cho đối tác tài xế sử dụng xe chạy xăng từ ngày 11 đến 17-3. Theo đó, tài xế 4 bánh tại TP HCM và Hà Nội được hưởng mức thưởng lên đến 7% doanh thu/tuần và tối đa 5% doanh thu/tuần tại các tỉnh, thành khác.

Đối với tài xế 2 bánh, chương trình thưởng lên đến 135.000 đồng/tuần Grab triển khai tại TPHCM và Hà Nội, và tối đa 104.000 đồng/tuần tại các địa phương khác.

Hỗ trợ tiền xăng cho tài xế xe công nghệ , khuyến khích chuyển đổi xe điện 2026 - Ảnh 1.

Garb hỗ trợ đối tác tài xế bằng mức thưởng để bù đắp giá xăng tăng cao

Theo Grab, chương trình này được áp dụng song song với các chương trình thưởng khác. Nền tảng này cũng tiếp tục khuyến khích tài xế chuyển sang sử dụng xe điện nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, đồng thời triển khai thêm các tính năng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động để gia tăng cơ hội thu nhập cho tài xế.

Các chương trình hỗ trợ được triển khai từ ngân sách của Grab và sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng tuần, tùy thuộc diễn biến giá xăng dầu trên thị trường.

Trước đó, ngày 9-3, Be Group cũng thông báo triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế trên toàn quốc. Theo đó, tài xế có thể nhận hỗ trợ tài chính tối đa lên tới 800.000 đồng/tháng, tùy loại xe và mức độ hoạt động.

Be cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường nhiên liệu để điều chỉnh các chương trình hỗ trợ phù hợp, nhằm duy trì sự cân bằng giữa thu nhập của tài xế, chi phí di chuyển của hành khách và sự ổn định lâu dài của nền tảng.

Ngoài ra, nền tảng này còn triển khai hệ sinh thái hỗ trợ tài xế BE5X, với các giải pháp như hỗ trợ vay mua hoặc thuê phương tiện với lãi suất từ 5%, giảm 100% phí trước bạ, cùng các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tin liên quan

Hãng xe công nghệ đầu tiên hỗ trợ phí nhiên liệu cho tài xế

Hãng xe công nghệ đầu tiên hỗ trợ phí nhiên liệu cho tài xế

(NLĐO) – Nhiều tài xế xe công nghệ cho biết giá xăng tăng hơn 7.000 đồng/lít nhưng họ vẫn chưa được hãng hỗ trợ gì để bảo đảm thu nhập

Giá dầu “nhảy múa”, nhiều ngư dân Đà Nẵng cân nhắc lên đời công nghệ

(NLĐO) - Giá dầu liên tục biến động, nhiều chủ tàu tại Cảng cá Thọ Quang bắt đầu đầu tư hệ thống lái tự động để tiết kiệm nhiên liệu và giảm áp lực vận hành.

Giá xăng tăng mạnh, tài xế công nghệ ngại nhận cuốc ngắn

(NLĐO) - Giá xăng dầu tăng nhưng các hãng taxi và gọi xe công nghệ đều chưa điều chỉnh giá cước cũng như có biện pháp hỗ trợ đối tác tài xế

Công nghệ giá xăng tăng Grab xe công nghệ be
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo