Người dân xếp hàng từ sáng đến trưa chờ mua "bạc ngựa"

Tin, ảnh, video: Thùy Linh

(NLĐO) - Trưa ngày 25-2, tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch, hàng trăm người dân xếp hàng chờ mua bạc trước ngày vía Thần Tài.

Năm nay, nhiều người dân chuyển sang mua bạc để cầu may trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) dù giá bạc hôm nay 25-2 tăng 3,2% so với ngày hôm qua, giá bán ra khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Người dân xếp hàng mua bạc ngựa chờ ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 1.

Nhiều người vẫn chưa thể mua bạc in hình ngựa do cửa hàng Phú Quý chi nhánh Cầu Giấy thông báo hết hàng từ trưa 25-2

Khảo sát thị trường trưa ngày 25-2, hàng trăm người dân đã xếp hàng tại Phú Quý, chi nhánh Cầu Giấy để mua vàng, bạc, trong đó nhiều người đợi mua bạc in hình ngựa cầu may.

Anh Nguyễn Quế Sơn (phường Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những khách hàng may mắn sở hữu miếng bạc in hình ngựa. Anh cho biết năm nay chuyển sang mua bạc do nhu cầu tích lũy thay đổi, đồng thời bản thân sinh năm Ngọ nên chọn sản phẩm có hình con giáp hợp mệnh. Anh Sơn cũng dự định sẽ tiếp tục mua thêm bạc hình ngựa trong ngày vía Thần Tài vào ngày mai.

"Bạc ngựa" gây sốt, nhiều người tiếc nuối vì chưa mua được

Được biết, năm nay Phú Quý đưa ra thị trường sản phẩm bạc thần tài là Ngân Mã Chiêu Tài 1 lượng và Bạch Mã Phi Thiên 5 lượng. Cùng với đó, các sản phẩm vàng thần tài cũng được cung cấp ra thị trường.

Tại chi nhánh Phú Quý Cầu Giấy, mỗi người được mua 2 thỏi bạch mã phi thiên 5 lượng và 2 miếng Ngân Mã Chiêu Tài 1 lượng.

Do lượng khách tăng cao vượt quá khả năng cung ứng, trưa 25-2, cửa hàng Phú Quý chi nhánh Cầu Giấy thông báo đã hết bạc in hình ngựa. Doanh nghiệp khuyến nghị khách có thể chuyển sang mua bạc thỏi, bạc miếng thông thường hoặc quay lại vào ngày hôm sau.

Nhiều khách hàng đành ra về, chờ đến ngày hôm sau để tiếp tục giao dịch. Chị Mai Anh (phường Mỹ Đình) tiếc nuối cho biết đã hai ngày liên tiếp đến xếp hàng chờ mua bạc linh vật nhưng vẫn chưa thể mua được sản phẩm như mong muốn.

Với các sản phẩm bạc như Ngân Mã Chiêu Tài, Bạch Mã Phi Thiên, đại diện Phú Quý cho biết có số lượng nhất định để bán ra ngay trong ngày. Theo đại diện doanh nghiệp, tình trạng "cháy hàng" trong ngày vía Thần Tài từng xảy ra ở các năm trước do nhu cầu tăng cao.

Người dân xếp hàng kín tiệm vàng bạc

Người dân xếp hàng mua bạc ngựa chờ ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng mua bạc ngựa chờ ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng mua bạc ngựa chờ ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng mua bạc ngựa chờ ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 5.

Người dân xếp hàng mua bạc ngựa chờ ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 6.

