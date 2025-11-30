HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Người đẹp Pháp biết ơn khi được chăm sóc ở Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO) - Chân phải băng bó, đi bằng nạng tới sự kiện họp mặt của 39 người đẹp trên thế giới dự Miss Charm 2025, người đẹp Pháp nói "biết ơn vì được chăm sóc".

39 nhan sắc trên tề tựu về Việt Nam

Người đẹp Pháp biết ơn khi được chăm sóc ở Việt Nam - Ảnh 1.

39 nhan sắc trên thế giới tề tựu để chuẩn bị chinh chiến tại Miss Charm 2025

39 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu tại Việt Nam để sẵn sàng cho cuộc chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế "made in Việt Nam" Miss Charm 2025, diễn ra từ nay đến ngày 13-12.

Trong suốt hai tuần, 39 cô gái sẽ tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm tại Cần Thơ, Vũng Tàu và TP HCM. Theo đại diện ban tổ chức, tinh thần lớn nhất của Miss Charm 2025 chính là dùng sắc đẹp, sự tử tế và tri thức làm cầu nối quảng bá nét đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Miss Charm Pháo chia sẻ chân của cô phải băng bó, nghỉ ngơi để sớm hồi phục. Người đẹp Pháp nỗ lực tập luyện và xuất hiện tại sự kiện trao sash tối 29-11. Ban tổ chức cũng tạo điều kiện để cô tham dự, chăm sóc và hỗ trợ y tế cho cô.

Cô cảm thấy vô cùng biết ơn và trân trọng tình cảm BTC, mọi người dành cho cô. Thêm nữa "các thí sinh rất tốt bụng, quan tâm và hỗ trợ tôi" - cô chia sẻ. Phía BTC cũng nhờ sự hỗ trợ y tế, áp dụng các phương pháp đông y để giúp và mong Miss Charm France sớm hồi phục.

Người đẹp Pháp biết ơn khi được chăm sóc ở Việt Nam - Ảnh 2.

Miss Charm Pháp gặp chấn thương khi đến Việt Nam

Miss Charm 2025 - chặng đua gây cấn

Người đẹp Pháp biết ơn khi được chăm sóc ở Việt Nam - Ảnh 3.

Người đẹp Philippines vô cùng xinh xắn

Miss Charm 2025 sẽ bước vào chặng đua gay cấn với đêm bán kết diễn ra ngày 9-12 và chung kết ngày 12-12 tại TP HCM. Trải qua hai mùa tổ chức, Miss Charm đã chứng minh mình không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp đơn thuần mà còn là một nền tảng thúc đẩy giáo dục, giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch.

Hai người đẹp đăng quang trước đó - Luma Russo (Brazil, 2023) và Rashmita Rasindran (Malaysia, 2024) - đều ghi dấu với những dự án cộng đồng đầy ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần mà cuộc thi hướng đến.

Bên cạnh tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ, tri thức và khả năng truyền cảm hứng, Miss Charm 2025 tiếp tục nhấn mạnh sứ mệnh quảng bá văn hoá, giáo dục và du lịch - ba giá trị cốt lõi được cuộc thi theo đuổi từ những ngày đầu thành lập.

Mỗi thí sinh không chỉ là đại diện nhan sắc mà còn là đại sứ văn hóa, người truyền tải câu chuyện về quê hương, về sự đa dạng của thế giới và về tinh thần gắn kết giữa các quốc gia.

Người đẹp Pháp biết ơn khi được chăm sóc ở Việt Nam - Ảnh 4.

Người đẹp Bulgaria

Những trải nghiệm tại Việt Nam lần này được ban tổ chức thiết kế để khơi gợi cảm hứng, giúp các thí sinh cảm nhận chiều sâu văn hóa bản địa: từ những làng nghề truyền thống, bữa cơm Việt bình dị đến những bờ biển trải dài hay những đô thị rực sáng giữa đêm. Mỗi khoảnh khắc đều trở thành chất liệu để họ kể câu chuyện của Việt Nam theo cách riêng - mềm mại, gần gũi và giàu cảm xúc.

Người đẹp Việt tham dự Miss Charm 2025 là Mai Ngô, sinh năm 1995, sở hữu 14 năm kinh nghiệm làm người mẫu và 10 năm thử sức tại nhiều đấu trường sắc đẹp. Luôn được biết đến với tinh thần bền bỉ, tính cách mạnh mẽ và trái tim ấm áp, Mai Ngô đến với Miss Charm bằng hành trang của sự trưởng thành và khát vọng lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Người đẹp Pháp biết ơn khi được chăm sóc ở Việt Nam - Ảnh 5.

Người đẹp Việt Mai Ngô sẽ tham dự cuộc thi năm nay

Mai Ngô chia sẻ mục tiêu của cô không chỉ là mang về thành tích cho Việt Nam mà còn là giới thiệu vẻ đẹp, bản lĩnh và sự kiên cường của phụ nữ Việt đến với bạn bè quốc tế. Sự góp mặt của cô trong mùa giải năm nay được kỳ vọng tiếp nối thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Charm với Top 20 của Thanh Thanh Huyền (2023) và danh hiệu Á hậu 2 của Quỳnh Nga (2024).

Tin liên quan

Người đẹp Malaysia đăng quang Miss Charm 2024

Người đẹp Malaysia đăng quang Miss Charm 2024

(NLĐO)- Người đẹp Rashmita Rasindran (Malaysia) được xướng tên trở thành chủ nhân tiếp theo của chiếc vương miện Miss Charm.

Đỉnh cao của SOOBIN

(NLĐO)- Nước mắt đã rơi, mồ hôi đã đổ, SOOBIN xứng đáng với món quà "all rounder" (toàn năng) mà khán giả khen tặng.

Ngôi trường đầy ắp yêu thương của Chi Bảo

(NLĐO) - Diễn viên Chi Bảo nói trường tiểu học Hiểu về trái tim Đắk Nông là ngôi trường sinh ra từ tình thương.

