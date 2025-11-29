Ngôi trường đầy ắp yêu thương của Chi Bảo

Chi Bảo với ngôi trường của sự yêu thương

Diễn viên Chi Bảo vừa kỷ niệm 15 năm thành lập "Quỹ Hiểu về trái tim". Sau 15 năm hình thành và phát triển, quỹ đã có 3.060 bệnh nhi tim bẩm sinh được hỗ trợ, gần 42.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác như "Chương trình Trung thu yêu thương", "Xây nhà Nhân ái", "Bảo trợ dinh dưỡng, trao học bổng, hỗ trợ thiên tai và dịch bệnh", Talkshow...

Và đáng chú ý là Quỹ đã bảo trợ toàn diện cho các em học sinh của Trường Tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông.

Với diễn viên Chi Bảo, Trường Tiểu học "Hiểu về trái tim" Đắk Nông là niềm hạnh phúc vô bờ mà anh khó có thể diễn tả bằng lời. Bởi, với anh, mở trường tiểu học là cách để anh thực hiện ước mơ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn lại hành trình năm mở Trường Tiểu học "Hiểu về trái tim", diễn viên Chi Bảo bảo anh tự hào vì anh đã góp phần xây dựng được mô hình giáo dục được nuôi dưỡng từ tình thương và học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải nghỉ học giữa chừng.

Giữa vùng đất bazan còn nhiều khó khăn của Đắk Nông (nay là Lâm Đồng), Trường Tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông bước sang năm học thứ hai với chỉ 37 học sinh của ba lớp. Con số nhỏ, nhưng câu chuyện về ngôi trường này lại mang giá trị rất riêng - một mô hình giáo dục được nuôi dưỡng từ tình thương.

Được Quỹ "Hiểu về trái tim bảo trợ", các em học sinh - là con em những gia đình khó khăn tại địa phương - khi đến lớp đều được hỗ trợ đồng phục, sách giáo khoa và bữa ăn trưa, ăn xế đủ dinh dưỡng. Đó là nỗ lực của cộng đồng - những người sẵn sàng chia sẻ để giúp các em có đủ điều kiện học tập, được học tập.

Theo Chi Bảo, khác với hầu hết những ngôi trường khác, Trường "Hiểu về trái tim" Đắk Nông chọn một lối đi khác, không chạy theo thành tích. Nhà trường đặt mục tiêu duy nhất là tạo ra môi trường học tập tốt nhất để trẻ phát triển theo năng lực riêng.

Các thầy cô giáo như những người dẫn đường, nhẹ nhàng động viên, cũng không dựng lên áp lực thi đua. Điều mà nhà trường trân trọng nhất không phải điểm số, mà là những tiến bộ nhỏ mỗi ngày của học sinh. Nhờ đó, học sinh dần cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và thích đi học hơn.

Anh cũng đặc biệt quan tâm đến "bếp ăn" của trường vì tiêu chí của anh là đảm bảo dinh dưỡng cho các em. Những suất ăn trưa là món quà mà cộng đồng đã tặng cho các em học sinh Trường Tiểu học "Hiểu về trái tim" Đắk Nông thông qua việc đóng góp theo từng học kỳ trên mạng xã hội Hiểu về trái tim".

Diễn viên Chi Bảo chia sẻ: "Quỹ Hiểu về trái tim" luôn muốn tạo một môi trường học tập tốt nhất có thể, để các cháu có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ hay nghỉ học, và có cơ hội đến trường như chúng bạn. Chúng tôi không đặt kỳ vọng các cháu đều học giỏi, chỉ mong mỗi ngày, các cháu tiến bộ hơn và học tốt hơn".

37 học sinh không phải là con số lớn, nhưng mỗi em là một câu chuyện đang dần thay đổi. Có trẻ nhờ được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ mà cải thiện được chiều cao, cân nặng. Có em ban đầu nhút nhát, nay có thể đầu tự tin đứng trên sân khấu múa hát.

Có em lần đầu được chạm vào máy tính nên rất thích thú. Có em chỉ vì thích đến trường mà tự giác dậy thật sớm mỗi sáng.

Chi Bảo cho biết anh hạnh phúc vì khi có thể mang mô hình trường học tiêu chuẩn đến với các em học sinh thiếu điều kiện. "Và đôi khi, chỉ cần một ngôi trường như vậy thôi, đã đủ để làm thay đổi cả hành trình lớn lên của một đứa trẻ" nam diễn viên nhấn mạnh. Trường có mức phí đầu tư 45 tỉ đồng do Công ty cổ phần giáo dục "iểu về trái tim" Đắk Nông đầu tư và khoản chi phí vận hành mỗi năm khoảng 2,5 tỉ đồng.