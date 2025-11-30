Đỉnh cao của SOOBIN

SOOBIN đã trọn vẹn rồi

SOOBIN live concert- all rounder the final có quá nhiều thứ để khen nhưng có thể chốt bằng một từ "đã"

SOOBIN live concert- all rounder the final của ca sĩ SOOBIN, diễn ra tối 29-11 tại Global City (TP HCM) đông nghẹt như ngày hội. Cả chục ngàn khán giả đến với SOOBIN, điều có thể dễ đoán khi cái tên SOOBIN vốn dĩ là một thương hiệu được yêu thích, đặc biệt sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Nhưng điều đáng nói ở SOOBIN live concert- all rounder the final chính là sự trọn vẹn của cả người hát lẫn người nghe về cảm xúc nghệ thuật văn minh và tử tế. Một sân khấu trong mơ với thiết kế hoàn hảo, hợp lý cho từng tiết mục biểu diễn đến khó tin.

Một vệt âm nhạc với nhiều màu sắc khác nhau hòa quyện với tính cộng sinh tuyệt đối cho sự tỏa sáng của giọng hát SOOBIN.

Công tâm, SOOBIN đã quá may mắn khi sở hữu cả hai con ắt chủ bài Đinh Hà Uyên Thư (đạo diễn sân khấu) và producer Slim V (đạo diễn âm nhạc) để tạo nên sự hoàn hảo cho SOOBIN live concert- all rounder the final.

Cái tâm của SOOBIN

SOOBIN đã mang đến một đại tiệc âm nhạc đúng nghĩa

Tâm huyết với những sân khấu, bài hát và dàn dựng, SOOBIN chiêu đãi khán giả đại tiệc âm nhạc bằng âm thanh và thị giác mãn nhĩ, mãn nhãn khi setlist của live-concert được sắp xếp kỹ lưỡng để tạo ra trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn nhất dành cho mọi người. Thông qua gần 30 ca khúc, SOOBIN như một người kể chuyện, kể lại hành trình âm nhạc của chính mình.

Đặc biệt, khán giả liên tục choáng ngợp với hệ thống âm thanh và ánh sáng khủng tại đêm diễn. Sân khấu được đầu tư hoành tráng với hệ thống LED toàn phần hiện đại, bao trùm cả mặt sân khấu mang đến trải nghiệm hình ảnh trực quan, sống động cho người xem trực tiếp.

Về mặt âm thanh, SOOBIN kết hợp với live band cùng dàn nhạc giao hưởng, mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng "dát vàng lỗ tai" cho khán giả.

Góp phần tạo nên đêm diễn thành công rực rỡ của SOOBIN là những trình diễn của các nghệ sĩ khách mời như Binz, VSTRA, Rhymastic, NSND Huỳnh Tú cùng dàn học trò trong đội hình Tân Binh Thắng Cấp (Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn, Long Hoàng, Duy Lân, Đức Duy, Phúc Nguyên, minhtin, Lâm Anh và Wonbi).

Một đêm diễn đầy thỏa mãn cho khán giả

"SOOBIN Live Concert: all rounder the final" được dàn dựng lớp lang, có cao trào và sâu lắng thông qua những phong cách âm nhạc khác nhau, đại diện cho hình ảnh nghệ sĩ SOOBIN trên từng chặng hành trình nghệ thuật.

Những màn trình diễn mở màn cho thấy sự choáng ngợp, bùng nổ đến nghẹt thở, mang hơi thở của một SOOBIN thăng hoa trên đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc.

SOOBIN cũng không quên chọn kể về nguồn cội của chính mình trên sân khấu live-concert solo của chính mình. Một lần nữa, SOOBIN cùng SlimV cùng mang âm hưởng dân gian văn hoá Việt Nam vang lên trên một sân khấu âm nhạc hiện đại.

Sự kết hợp này đậm chất truyền thống, tinh thần của con người Việt hiện đại khi phối hợp điêu luyện và mượt mà đến mức khó tin giữa âm nhạc hiện tại và nhạc cụ truyền thống, văn hoá nghệ thuật dân gian.

SOOBIN bước lên đỉnh cao một cách thuyết phục

SOOBIN và điều ý nghĩa tuyệt vời

SOOBIN xứng đáng all rounder

Đặ biệt hơn, 1.250.000.000 VNĐ là con số đóng góp đến đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai từ lời kêu gọi từ SOOBIN và SS Label đến cộng đồng khán giả hâm mộ tham gia "SOOBIN live concert- all rounder the final".

Trước đêm diễn, SOOBIN cùng SS Label đã đóng góp 500.000.000 VND tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Anh cùng các cộng sự có lời kêu gọi tất cả các khán giả có mặt tại đêm diễn quyên góp và hướng về đồng bào chịu thiệt hại cho thiên tai trong thời gian vừa qua.

"SOOBIN Live Concert: all rounder the final vượt ra khỏi khuôn khổ đại tiệc âm thanh thị giác, tạo tác nên một bức tranh nghệ thuật âm nhạc đa chiều phác hoạ nên cả hành trình nghệ thuật của SOOBIN. Khán giả tham gia "SOOBIN Live Concert: all rounder the final" hoàn toàn chìm đắm trong công trình âm nhạc của nghệ sĩ SOOBIN cùng ekip kỳ công xây dựng.

Bằng sự đầu tư "tất tay" của chính mình cùng chất xám của đội ngũ ekip hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức và sản xuất những concert quy mô bậc nhất Việt Nam, SOOBIN tiếp tục tạo ra lập ra cột mốc trong sự nghiệp nghệ thuật. Đó sẽ là một di sản quý giá hơn cả đối với một người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật hăng say và chân chính.

Đêm diễn của SOOBIN tràn ngập khán giả

Từ đây, ngành công nghiệp văn hoá giải trí Việt Nam tiếp tục có nhiều "cú hích" lớn, khi concert solo của một nghệ sĩ tạo ra nhiều giá trị nghệ thuật vượt ngoài dự kiến.

Nước mắt đã rơi, mồ hôi đã đổ và SOOBIN đã có được hào quang của sân khấu, sự tỏa sáng tự thân đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tư duy cống hiến cho nghệ thuật. SOOBIN xứng đáng là all rounder (toàn năng).