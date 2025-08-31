HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9

Thùy Trang

(NLĐO) - Dàn Hoa - Á hậu mặc áo dài, lan tỏa niềm tự hào dân tộc tại Vietnam Beauty Fashion Fest.

Vietnam Beauty Fashion Fest XII bùng nổ thời trang và nhan sắc

Tối 30-8, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 12 quy tụ nhiều Hoa - Á hậu và cácngười đẹp dự thi Miss Grand Vietnam 2025 trình diễn. Với chủ đề “Transition Time”, Vietnam Beauty Fashion Fest XII mở ra thời khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai.

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Đạo diễn Nhật Nam

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Trình diễn thời trang

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

Các nhà thiết kế mang đến những trang phục ấn tượng

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 5.

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

Show diễn lần này nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025, giới thiệu hơn 100 bộ trang phục đến từ các NTK Phạm Đăng Anh Thư, Thượng Gia Kỳ, Thanh Hương Bùi, Mai Phương Trang và LOUBE.

Sau khi trình làng 5 bộ sưu tập, sân khấu đêm thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XII trởnên lắng đọng với tiết mục đặc biệt hướng về Đại lễ Quốc khánh 2/9. Ca khúc Giai điệu tự hào do Hoa hậu Quế Anh và ca sĩ Ôn Vĩnh Quang thể hiện.

Phần biểu diễn còn có sự tham gia của thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 cùng nhiều Hoa - Á hậu. Giây phút các người đẹp xuất hiện với tà áo dài truyền thống, hòa giọng trong ca khúc viết về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đã tạo nên khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, xúc động, trở thành điểm nhấn khó quên của sự kiện.

Những khoảnh khắc ấn tượng

"Vietnam Beauty Fashion Fest XII diễn ra vào thời điểm trọng đại của đất nước. Bên cạnh những màn trình diễn thời trang, chúng tôi muốn mang đến tiết mục Giai điệu tự hào để hòa mình vào không khí chung của dân tộc. Phần trình diễn như một lời ngợi ca, là tình yêu sâu sắc mà chương trình cùng thế hệ trẻ hôm nay muốn gửi gắm, nhắc nhớ về niềm vui và lòng tự hào khi được sống trong hòa bình” - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 8.

Tưng bừng giai điệu tự hào

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 9.

Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 10.

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 11.

Người đẹp rực rỡ trong áo dài hát mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 12.

Beauty Fashion Fest XII, Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2025 tiến hành công bố Top 5 đề cử cho giải thưởng Người đẹp Thời trang. 

Các thí sinh được gọi tên bao gồm Phạm Khánh Ngân, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hồng, Bùi Thu Thuỷ và Lê Thị Thu Trà.

Sau Vietnam Beauty Fashion Fest XII, thí sinh Miss Grand Vietnam sẽ tiếp tục góp mặt trong đêm trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi, diễn ra vào ngày 11-9, đêm chung kết diễn ra vào ngày 14-9 tại TP HCM.

