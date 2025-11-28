HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Người đẹp Việt lọt top 6 Hoa hậu Môi trường 2025

Thùy Trang

(NLĐO)-Hành trình thi quốc tế của Trần Thị Mỹ Linh đã khép lại với sự thành công và dấu ấn nỗ lực của cô gái 19 tuổi quê Lâm Đồng.

Người đẹp Việt chiến thắng ở sân chơi Hoa hậu Môi trường 2025

Người đẹp Việt lọt top 6 Hoa hậu Môi trường 2025 - Ảnh 1.

Người đẹp Việt, hoa hậu Trần Thị Mỹ Linh, lọt top 6 Hoa hậu Môi trường 2025

Trần Thị Mỹ Linh, người đẹp Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Environment International 2025, vừa khép lại hành trình quốc tế với thành tích Top 6 đầy ấn tượng. Không chỉ vậy, người đẹp Việt cũng mang về giải thưởng Người phụ nữ kiên cường. Đây được xem là bước tiến đáng tự hào của người đẹp Việt tại một sân chơi đề cao trí tuệ, bản lĩnh và sứ mệnh môi trường. Bên cạnh đó cô được vinh danh Miss Environment Asia 2025.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất còn nhiều khó khăn như Đắk Nông cũ nay là Lâm Đồng, Mỹ Linh thấu hiểu hơn ai hết giá trị của thiên nhiên và sự mong manh của môi trường sống. 

Chính tuổi thơ gắn với núi rừng Tây Nguyên đã nuôi dưỡng trong cô tình yêu đặc biệt dành cho màu xanh của đất trời và trở thành động lực để cô theo đuổi hành trình tại Miss Environment International 2025. Từ một cô gái giản dị, Mỹ Linh từng bước rèn luyện bản thân, vượt qua những giới hạn của chính mình để trở thành đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Nhan sắc Trần Thị Mỹ Linh

Người đẹp Việt lọt top 6 Hoa hậu Môi trường 2025 - Ảnh 2.

Trần Thị Mỹ Linh tại cuộc thi

Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi tại Philippines, Mỹ Linh thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Phong thái tự tin, lối giao tiếp tinh tế và tinh thần cầu thị giúp cô ghi điểm mạnh trong mắt ban giám khảo. Đặc biệt, phần thi phỏng vấn kín, nơi đề cao kiến thức và tư duy bảo vệ môi trường cho thấy Mỹ Linh hoàn toàn làm chủ câu chuyện của mình. Bài thuyết trình về "trao vòng đời thứ hai cho rác thải" đã giúp cô tạo dấu ấn đậm nét, thể hiện góc nhìn gần gũi, thiết thực nhưng đầy tính nhân văn.

Người đẹp Việt lọt top 6 Hoa hậu Môi trường 2025 - Ảnh 3.

Người đẹp Việt nhận giải Hoa hậu môi trường châu Á 2025

Khoảnh khắc MC xướng tên Việt Nam vào Top 6, Mỹ Linh đã bật khóc vì xúc động. Cô chia sẻ rằng đó là "giây phút trái tim như muốn nổ tung", là khoảnh khắc mà mọi cố gắng, áp lực, những ngày dài tập luyện và cả hành trình trưởng thành suốt nhiều năm qua ùa về. "Tôi đã làm được điều mà cô bé Mỹ Linh ngày nào ở Đắk Nông từng mơ ước. Và tôi biết mình chưa bao giờ đơn độc, phía sau luôn là Việt Nam" – Mỹ Linh nói trong nghẹn ngào.

Người đẹp Việt lọt top 6 Hoa hậu Môi trường 2025 - Ảnh 4.

Nhan sắc người đẹp Việt

Thành tích Top 6 không chỉ ghi nhận phong độ ổn định của Mỹ Linh suốt mùa thi mà còn đánh dấu bước tiến mới cho Việt Nam tại một đấu trường đề cao trí tuệ, trách nhiệm và sự sáng tạo trong các giải pháp môi trường. Hình ảnh Mỹ Linh tự tin sải bước trên sân khấu quốc tế, mang theo tinh thần kiên trì và trái tim yêu thiên nhiên của cô gái Tây Nguyên, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến khán giả trong và ngoài nước.

Sau cuộc thi, Trần Thị Mỹ Linh vừa về tới Việt Nam để tiếp tục việc học. Cô giảm 2 kg và thấy mình trưởng thành, xinh đẹp hơn sau cuộc thi. Nàng Hậu có nhiều bạn bè quốc tế và biết được nhiều nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia.

Tin liên quan

Nhan sắc người đẹp Việt thi Miss Cosmo 2025

Nhan sắc người đẹp Việt thi Miss Cosmo 2025

(NLĐO)- Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh được chọn là người sẽ chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Cosmo 2025.

người đẹp Việt Hoa hậu Mỹ Linh Trần Thị Mỹ Linh Hoa hậu Môi trường 2025
