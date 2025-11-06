Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai?

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu nước tại Hoa hậu Trái Đất 2025

Người đẹp Việt Trịnh Mỹ Anh đăng quang "Hoa hậu Nước tại Hoa hậu Trái Đất 2025"

Trịnh Mỹ Anh đã xuất sắc giành ngôi vị Miss Earth Water (Hoa hậu Nước) của của cuộc thi Miss Earth 2025 vừa kết thúc tối 5-11 tại Philippines. Người đẹp đến từ Việt Nam bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được khán giả quê nhà dành nhiều lời chúc mừng, khen ngợi.

Trong số 80 thí sinh nhan sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhan sắc Việt Trịnh Mỹ Anh thường nhận được lời khen ngợi từ các chuyên trang sắc đẹp, fan quốc tế và khán giả Việt Nam.

Tại chung kết Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng với sắc vóc quyến rũ, khỏe khoắn và lối trình diễn tự tin ở phần thi bikini.

Bên cạnh đó, người đẹp còn nổi bật nhờ thần thái catwalk cuốn hút trong những bộ trang phục dạ hội lấp lánh của Joli Poli và váy đuôi cá lộng lẫy tôn dáng của Đỗ Long. Cả hai thiết kế này giúp Trịnh Mỹ Anh chiếm trọn mọi ánh nhìn, đồng thời thể hiện sự tinh tế trong phong cách và bản lĩnh của mình tại đấu trường quốc tế.

Các hoa hậu của Hoa hậu Trái Đất 2025

Đặc biệt ở phần thi Top 4 ứng xử, Trịnh Mỹ Anh đều trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch, bộc lộ khả năng ngôn ngữ lưu loát, quan điểm rõ ràng và tinh thần tự tin. Chính thái độ chuyên nghiệp cùng phần trả lời cảm xúc đã đưa Trịnh Mỹ Anh đến vị trí Miss Earth Water của Miss Earth 2025 chung cuộc.

Thành tích này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trịnh Mỹ Anh, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và tinh thần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất mà cô theo đuổi suốt hành trình tại Miss Earth 2025.

Nhan sắc Trịnh Mỹ Anh

Trịnh Mỹ Anh trong trang phục bikini

Sau đêm chung kết Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào: "Khoảnh khắc được xướng tên cho vị trí Miss Earth Water và nghe tiếng reo hò hai tiếng Việt Nam tại đêm chung kết vừa qua là điều tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi đọc những bình luận khen ngợi, chúc mừng từ khán giả quê nhà".

"Sau cuộc thi, tôi sẽ tiếp tục các hoạt động cộng đồng, phát triển những chiến dịch môi trường để lan tỏa thông điệp sống bền vững đến nhiều người hơn". Với danh hiệu Miss Earth Water, Trịnh Mỹ Anh dự kiến sẽ tiếp tục đồng hành cùng phía Miss Earth trong các chiến dịch bảo vệ nguồn nước, kêu gọi hạn chế rác thải nhựa, cùng nhiều dự án lan tỏa lối sống xanh tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Trịnh Mỹ Anh trong trang phục dạ hội

Sinh năm 2003, cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm). Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m. Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.



