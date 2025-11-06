Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai?

Thùy Trang

(NLĐO) - Người đẹp Việt Trịnh Mỹ Anh mang về danh hiệu Miss Earth Water tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025.

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu nước tại Hoa hậu Trái Đất 2025

Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai? - Ảnh 1.

Người đẹp Việt Trịnh Mỹ Anh đăng quang "Hoa hậu Nước tại Hoa hậu Trái Đất 2025"

Trịnh Mỹ Anh đã xuất sắc giành ngôi vị Miss Earth Water (Hoa hậu Nước) của của cuộc thi Miss Earth 2025 vừa kết thúc tối 5-11 tại Philippines. Người đẹp đến từ Việt Nam bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được khán giả quê nhà dành nhiều lời chúc mừng, khen ngợi.

Trong số 80 thí sinh nhan sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhan sắc Việt Trịnh Mỹ Anh thường nhận được lời khen ngợi từ các chuyên trang sắc đẹp, fan quốc tế và khán giả Việt Nam.

Tại chung kết Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng với sắc vóc quyến rũ, khỏe khoắn và lối trình diễn tự tin ở phần thi bikini.

Bên cạnh đó, người đẹp còn nổi bật nhờ thần thái catwalk cuốn hút trong những bộ trang phục dạ hội lấp lánh của Joli Poli và váy đuôi cá lộng lẫy tôn dáng của Đỗ Long. Cả hai thiết kế này giúp Trịnh Mỹ Anh chiếm trọn mọi ánh nhìn, đồng thời thể hiện sự tinh tế trong phong cách và bản lĩnh của mình tại đấu trường quốc tế.

Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai? - Ảnh 2.

Các hoa hậu của Hoa hậu Trái Đất 2025

Đặc biệt ở phần thi Top 4 ứng xử, Trịnh Mỹ Anh đều trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch, bộc lộ khả năng ngôn ngữ lưu loát, quan điểm rõ ràng và tinh thần tự tin. Chính thái độ chuyên nghiệp cùng phần trả lời cảm xúc đã đưa Trịnh Mỹ Anh đến vị trí Miss Earth Water của Miss Earth 2025 chung cuộc.

Thành tích này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trịnh Mỹ Anh, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và tinh thần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất mà cô theo đuổi suốt hành trình tại Miss Earth 2025.

Nhan sắc Trịnh Mỹ Anh

Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai? - Ảnh 3.

Trịnh Mỹ Anh trong trang phục bikini

Sau đêm chung kết Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào: "Khoảnh khắc được xướng tên cho vị trí Miss Earth Water và nghe tiếng reo hò hai tiếng Việt Nam tại đêm chung kết vừa qua là điều tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi đọc những bình luận khen ngợi, chúc mừng từ khán giả quê nhà".

"Sau cuộc thi, tôi sẽ tiếp tục các hoạt động cộng đồng, phát triển những chiến dịch môi trường để lan tỏa thông điệp sống bền vững đến nhiều người hơn". Với danh hiệu Miss Earth Water, Trịnh Mỹ Anh dự kiến sẽ tiếp tục đồng hành cùng phía Miss Earth trong các chiến dịch bảo vệ nguồn nước, kêu gọi hạn chế rác thải nhựa, cùng nhiều dự án lan tỏa lối sống xanh tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai? - Ảnh 4.

Trịnh Mỹ Anh trong trang phục dạ hội

Sinh năm 2003, cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm). Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m. Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.


Tin liên quan

Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025

Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025

(NLĐO)- Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy được chọn đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International 2025).

Phương Trinh Jolie hai lần lỡ "Chị đẹp" vì mang thai, quyết tâm trở lại

(NLĐO) – Sau 5 năm rời xa sân khấu để làm mẹ và vun vén tổ ấm, Phương Trinh Jolie trở lại với sản phẩm được cô gọi là "tình yêu lớn nhất sau ba đứa con".

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm

(NLĐO) - Minh Hằng "đánh up" fans với thông báo trở lại đường đua Vpop sau 7 năm, với nhạc dance.

hoa hậu người đẹp Việt nhan sắc Việt Hoa hậu Trái Đất 2025 Trịnh Mỹ Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo