Người dùng đã đồng ý điều khoản dịch vụ của Zalo, có được rút lại không?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Người dùng đã đồng ý điều khoản dịch vụ của Zalo, có được rút lại không?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Việc Zalo xóa tài khoản nếu không đồng ý điều khoản được xem là một biện pháp gây sức ép, buộc người dùng phải chấp nhận việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, người dùng Zalo xôn xao trước việc nền tảng này cập nhật điều khoản sử dụng mới, trong đó yêu cầu người dùng phải chấp nhận toàn bộ điều khoản, bao gồm nội dung liên quan đến việc xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Nếu không đồng ý, tài khoản có thể bị xóa sau 45 ngày. 

Vấn đề nghiêm trọng

TIN LIÊN QUAN

Theo TS Nguyễn Tấn Sơn, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kế toán và Luật, Đại học RMIT Việt Nam, việc nền tảng ra điều kiện “bấm đồng ý hoặc bị xóa tài khoản” đặt ra vấn đề nghiêm trọng về tính tự nguyện. 

"Trong pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sự đồng ý chỉ được coi là hợp lệ khi người dùng có đầy đủ thông tin, có quyền lựa chọn thực sự và không bị ép buộc. Khi doanh nghiệp đưa ra “tối hậu thư” với mốc thời gian 45 ngày, sự đồng ý này khó có thể xem là tự nguyện đúng nghĩa" - ông Sơn nhận xét. 

TS Sơn dẫn chiếu Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (BVDLCN) 2025, trong đó Điều 14 quy định rõ các trường hợp được phép xóa dữ liệu cá nhân, như khi đã hoàn thành mục đích xử lý, hết thời hạn lưu trữ theo quy định, hoặc theo yêu cầu hợp lệ của chính chủ thể dữ liệu. Theo ông, Luật không trao cho doanh nghiệp quyền sử dụng việc xóa tài khoản như một công cụ gây sức ép để buộc người dùng phải chấp nhận cho xử lý dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, cách làm này còn có nguy cơ vô hiệu hóa các quyền cơ bản của chủ thể dữ liệu được nêu tại khoản 1 Điều 4 Luật BVDLCN 2025, đặc biệt là quyền không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân. Việc đặt người dùng vào tình thế “hoặc chấp nhận, hoặc mất tài khoản” khiến quyền lựa chọn trở nên hình thức, đi ngược lại tinh thần bảo vệ dữ liệu cá nhân mà luật hướng tới.

Theo TS Nguyễn Tấn Sơn, việc áp dụng mốc “45 ngày” cũng khó được xem là hành vi tạo điều kiện thuận lợi để người dùng thực hiện quyền của mình, như yêu cầu tại khoản 4 Điều 4 Luật BVDLCN. Ngược lại, điều này có thể bị coi là cản trở việc thực thi quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân – hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 2 Điều 7 của luật. 

“Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng đóng vai trò như hạ tầng xã hội thiết yếu, doanh nghiệp không thể tự trao cho mình quyền đơn phương chấm dứt sự tồn tại của tài khoản gắn với dữ liệu cá nhân chỉ vì người dùng lựa chọn bảo vệ quyền riêng tư của họ” – TS Sơn nhấn mạnh.

Góc nhìn pháp lý từ tuyên bố xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không bấm đồng ý của Zalo - Ảnh 1.

Zalo đang gây tranh cãi sau khi cập nhật điều khoản mới

Người dùng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu?

Ở góc nhìn khác, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, cho rằng yêu cầu nền tảng xóa dữ liệu cá nhân chỉ có thể được giải quyết hiệu quả khi được luật hóa đầy đủ và có tính bắt buộc. 

Trong thực tế, người dùng đã cung cấp nhiều thông tin cá nhân cho các nền tảng mạng xã hội. Khi họ có nhu cầu rút lại hoặc yêu cầu xóa dữ liệu, quyền này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu doanh nghiệp buộc phải tuân thủ theo quy định pháp luật.

Theo ông Thắng, cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành các quy định cụ thể, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp công nghệ phải xóa toàn bộ dữ liệu liên quan khi nhận được yêu cầu hợp pháp từ người dùng, đồng thời có cơ chế giám sát và chế tài rõ ràng. Việc xóa dữ liệu không thể chỉ dừng ở cam kết mang tính thiện chí của doanh nghiệp, mà phải là nghĩa vụ pháp lý.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã nhận được yêu cầu hợp lệ nhưng không thực hiện xóa dữ liệu, hành vi này cần được xác định là vi phạm pháp luật và bị xử lý tương xứng, có thể bao gồm trách nhiệm dân sự hoặc thậm chí trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh doanh nghiệp công nghệ ngày càng nắm giữ lượng dữ liệu khổng lồ và có lợi thế vượt trội so với người dùng cá nhân, nếu thiếu một hành lang pháp lý rõ ràng, người tiêu dùng gần như không có khả năng tự bảo vệ mình. Luật pháp, vì vậy, được xem là công cụ duy nhất để cân bằng quyền lực giữa nền tảng và người dùng, bảo đảm quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân trong môi trường số đang phát triển nhanh chóng.


Tin liên quan

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu người dùng Zalo

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu người dùng Zalo

(NLĐO) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa có giấy mời gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, làm việc về thu thập dữ liệu người dùng trên nền tảng Zalo.

Zalo có phải là ứng dụng “thuần Việt”?

(NLĐO)- Zalo hiện có khoảng gần 80 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng với gần 2 tỉ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Zalo đột ngột cập nhật điều khoản mới có trái luật?

(NLĐO) - Việc Zalo cập nhật điều khoản mới đang dấy lên làn sóng phản ứng, thậm chí kêu gọi tẩy chay do xuất hiện nhiều nội dung bất lợi về quyền riêng tư.

mạng xã hội Zalo ứng dụng nhắn tin luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo