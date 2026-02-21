HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người giữ nhịp trên sân đỗ máy bay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tại cửa ngõ hàng không bận rộn bậc nhất cả nước, mỗi độ Tết về, Tân Sơn Nhất vang tiếng động cơ dồn dập và dòng người hối hả kéo vali về quê.

Phía sau những chuyến bay rộn ràng ấy còn có những "nhịp đập" thầm lặng được duy trì bằng tâm sức của đội ngũ Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), những người mở lối cho hành trình trở về.

Người giữ nhịp trên sân đỗ máy bay - Ảnh 1.

Đội phó Đặng Trung Kiên kiểm soát và điều phối dòng chảy thiết bị

Nếu ở tiền sảnh nhà ga, những nhân viên phục vụ hành khách đón khách bằng sự thấu cảm và nụ cười, thì phía sau hàng rào an ninh, anh Đặng Trung Kiên - Đội phó Đội dịch vụ sân đỗ, là một trong những người đang "giữ nhịp" cho những chuyển động khổng lồ của mặt bãi.

Vị "nhạc trưởng" giữa những biến số

Có 22 năm gắn bó với nghề, anh Kiên hiểu rằng chỉ một phút trễ nhịp trên sân đỗ cũng có thể làm chệch hành trình trở về của hàng trăm hành khách. Dịp Tết - khi tần suất chuyến bay tăng cao, phương tiện thiết bị chạm ngưỡng tối đa - công việc điều phối mặt bãi chẳng khác nào một "ván cờ" căng thẳng. Xe hành lý, xe cấp dưỡng, xe vệ sinh… đan xen sát nút, mỗi quyết định đều đòi hỏi sự chính xác và linh hoạt.

Sự sáng tạo của người làm nghề không nằm ở điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ khả năng thích nghi trước những biến số liên tục thay đổi của hạ tầng sân bay. Tân Sơn Nhất mở rộng từng ngày; có khi chỉ sau một đêm, đường công vụ và bãi đỗ đã khác hôm trước. Trong bối cảnh ấy, anh Kiên cùng đồng đội phải liên tục cập nhật phương án vận hành, tính toán lại lộ trình để đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng giờ.

Không đợi tình huống xảy ra mới xử lý, anh trực tiếp xây dựng các kịch bản giả định cho những "phút 89": tàu bay đáp trễ, kẹt đường lăn hay ùn ứ phương tiện bất ngờ. Việc tính toán cung đường ngắn nhất, nhanh nhất giúp tối ưu nguồn lực, để hàng hóa và hành lý của khách vẫn chuyển động nhịp nhàng giữa mặt bãi vốn đã chật hẹp.

Người giữ nhịp trên sân đỗ máy bay - Ảnh 2.

Anh Trung Kiên điều hành nơi mặt bãi

Bản lĩnh của "nhạc trưởng" sân đỗ còn thể hiện ở những quyết định nằm ngoài sổ sách. Anh vẫn nhớ những ca trực xử lý lô hàng quá khổ khi quy trình tiêu chuẩn chưa kịp có phương án cụ thể. Thay vì từ chối khiến chuyến bay đình trệ, anh cùng ban chỉ huy đội lập tức bàn bạc, đưa ra phương án phát sinh ngay tại chỗ để giải tỏa mặt bãi kịp thời.

"Đôi khi việc đưa ra quyết định mang tính tình huống giúp khẳng định uy tín và sự tin tưởng của các hãng hàng không, dù rủi ro cá nhân phải đối mặt không hề nhỏ"- anh chia sẻ.

Giữ nhịp "đúng giờ, đúng chuẩn" giữa cao điểm

Còn với anh Nguyễn Thanh Liêm - Đội phó Đội Giao nhận, Phòng Khai thác Công ty Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) - 30 năm gắn bó với nghề cũng là từng ấy mùa xuân đi qua trong tiếng động cơ và những khay suất ăn âm thầm theo cánh bay.

Ngày 1-11-1995, anh Liêm bước chân vào VACS khi đơn vị còn rất non trẻ, chỉ có chưa đến 200 cán bộ, nhân viên; mặt bằng sản xuất nhỏ, quy trình còn nhiều dấu ấn thủ công.

Người giữ nhịp trên sân đỗ máy bay - Ảnh 3.

Với anh Nguyễn Thanh Liêm, hoàn thành công việc an toàn, đúng giờ chính là cách đón năm mới trọn vẹn nhất

Nhân viên mới không có chương trình đào tạo bài bản như hiện nay, chủ yếu "cầm tay chỉ việc". Anh Liêm học nghề trực tiếp ở từng công đoạn của dây chuyền: Chia suất, lắp khay, chuẩn bị khăn vải, đóng gói dao thìa nĩa, đến khu rửa dụng cụ và thu hồi xe đẩy từ chuyến bay. Công việc vừa lạ, vừa nặng, nhưng chính quãng thời gian "đi từ gốc" ấy giúp anh hiểu sâu đặc thù của lĩnh vực suất ăn hàng không, nơi mọi sai sót đều không được phép xảy ra.

Hơn ba thập kỷ trôi qua, VACS đã thay đổi mạnh mẽ cùng sự phát triển của ngành hàng không và nền kinh tế. Anh Liêm vẫn nhớ lần đơn vị chuyển sang cơ sở mới, rộng rãi hơn, có đồng nghiệp vui vẻ than "mỏi chân" vì phải đi lại nhiều. Còn hiện nay, chính cơ sở ấy lại trở nên chật chội khi quy mô sản xuất tăng trưởng không ngừng, một minh chứng cho hành trình phát triển bền bỉ.

Gắn bó gần trọn sự nghiệp với Đội Giao nhận, anh Liêm hiểu rõ vai trò của mình trong chuỗi phục vụ hàng không. Mỗi suất ăn, từ kho lạnh đến cửa máy bay, phải đảm bảo ba yếu tố: Đúng giờ, đúng chủng loại, đúng nhiệt độ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là áp lực thường trực, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Những ngày giáp Tết, lịch bay dày đặc, lượng hành khách tăng cao, mọi khâu đều vận hành với cường độ lớn hơn. Theo anh Liêm, để "giữ nhịp" không phải bằng cách chạy nhanh hơn, mà bằng cách làm đúng và làm chuẩn. Tuân thủ nghiêm quy trình, kiểm soát chặt từng công đoạn chính là cách giảm áp lực và hạn chế rủi ro hiệu quả nhất.

Ở vị trí Đội phó, anh hiểu yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Tết đến, ai cũng mong được về nhà sớm, sum họp bên gia đình. Nhưng với ngành dịch vụ hàng không, phục vụ hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Sự động viên kịp thời, quan tâm chân thành từ người quản lý giúp tạo nên sự đồng thuận, để mỗi thành viên sẵn sàng gác lại niềm riêng, hoàn thành nhiệm vụ chung.

Người giữ nhịp trên sân đỗ máy bay - Ảnh 4.

Anh Liêm và những lần chia sẻ kinh nghiệm cho nhân viên

Không ít thời điểm cao điểm, anh cùng các cán bộ quản lý tạm gác công việc giấy tờ, trực tiếp bám sát hiện trường, từ kho lạnh đến sân đỗ. Có những đêm 30 Tết, chuyến bay phát sinh tăng suất ăn hạng Thương gia vào phút chót, từ con số 0 lên đầy cấu hình. Cả ca trực phải hoạt động vượt "công suất", chạy đua từng phút với giờ cất cánh để những khay suất ăn kịp theo chuyến bay phục vụ hành khách.

Trong 30 năm làm nghề, anh Liêm không nhớ mình đã bao nhiêu lần đón giao thừa ngay tại nơi làm việc. Giữa không gian căng thẳng, tiếng pháo hoa vọng lại từ xa xen lẫn âm thanh động cơ chuẩn bị lăn bánh. Cảm xúc lâng lâng thoáng qua rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối. Với anh, hoàn thành công việc an toàn, đúng giờ chính là cách đón năm mới trọn vẹn nhất.

Nhìn những chuyến bay đưa hành khách về quê sum họp, anh Nguyễn Thanh Liêm cảm nhận niềm vui lặng thầm của người làm nghề khi biết phía sau hành trình đoàn viên của hàng ngàn gia đình có sự đóng góp của mình, đồng nghiệp VACS và các đơn vị trong đại gia đình Vietnam Airlines, những con người chọn ở lại với sân đỗ mỗi dịp Tết đến xuân về. Với 30 năm gắn bó, anh cho rằng mùa xuân không chỉ ở mâm cơm gia đình mà còn hiện diện trong khoảnh khắc chuyến bay cất cánh an toàn giữa đêm giao thừa, mùa xuân rất riêng của những người lặng thầm giữ nhịp cho những cánh bay vút lên bầu trời chào năm mới.

