Người hành nghề xe ôm, thợ xây, thẩm mỹ được tham gia nghiệp đoàn

Ngày 11-8, LĐLĐ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt 3 nghiệp đoàn cơ sở đầu tiên trên địa bàn gồm: Nghiệp đoàn thẩm mỹ; nghiệp đoàn xe ôm và nghiệp đoàn thợ xây, với hơn 200 đoàn viên.

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Thành uỷ Thủ Dầu Một (thứ 6 trái qua), cùng lãnh đạo TP Thủ Dầu Một và lãnh đạo LĐLĐ TP tặng quà cho các đoàn viên

Bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Dầu Một, cho biết: "Đây là lực lượng rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, chính trị. Vì vậy, việc thành lập nghiệp đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên trước hết là phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau về nghề nghiệp, khi gặp khó khăn, hoạn nạn; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và giúp người lao động có chỗ dựa, từng bước tham gia vào các hoạt động có tổ chức".

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương và TP Thủ Dầu Một tặng quà cho đoàn viên nghiệp đoàn thợ xây

Dịp này, LĐLĐ TP Thủ Dầu Một trao 6 triệu đồng/nghiệp đoàn để duy trì quỹ hoạt động, đồng thời vận động xã hội hoá trao tặng 200 suất quà cho các đoàn viên. Lãnh đạo TP Thủ Dầu Một cũng có nhiều phần quà động viên các nghiệp đoàn

Bà Loan cho biết tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động người lao động tại khu vực phi chính thức tham gia nghiệp đoàn cơ sở với phương châm "Nơi đâu có người lao động, nơi đó có tổ chức Công đoàn".

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, chúc mừng nghiệp đoàn vé số phường An Thạnh

Trước đó, ngày 6-8, LĐLĐ TP Thuận An cũng tổ chức công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn và thành lập Nghiệp đoàn vé số phường An Thạnh (TP Thuận An), nghiệp đoàn có 59 thành viên.

Như vậy, trên địa bàn Bình Dương hiện có 6 nghiệp đoàn. Ngoài 4 nghiệp đoàn nói trên, trước đó, LĐLĐ TP Bến Cát cũng đã thành lập nghiệp đoàn vé số phường Mỹ Phước và Nghiệp đoàn xe ôm phường Thới Hòa (TP Bến Cát).