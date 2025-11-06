"Người hùng áo đen": Thấy hơi liều, nhưng gặp lại tôi vẫn làm thế

Ngày 6-11, Đoàn phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) đã trao giấy khen cho anh Trần Hàn (27 tuổi, trú tổ 9, khối phố Thanh Chiêm 2, phường Điện Bàn) vì hành động dũng cảm cứu người bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 5-11.

Thanh niên ở Đà Nẵng dũng cảm cứu người

Ông Võ Như Minh, Bí thư Đoàn phường Điện Bàn, biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Hàn, đồng thời cho rằng hành động quả cảm của anh Trần Hàn không chỉ cứu sống một mạng người giữa dòng lũ dữ, mà còn lan tỏa tinh thần "người tốt, việc tốt", khơi dậy trong cộng đồng niềm tin và sự ấm áp về lòng nhân ái của con người miền Trung – những con người luôn sẵn sàng dang tay giữa hiểm nguy để cứu lấy sự sống.

Anh Trần Hàn được tặng giấy khen vì có hành động dũng cảm

Kể lại với báo chí, anh Trần Hàn cho biết khoảng 13 giờ 30 phút chiều 5-11, anh đang ở nhà thì nghe tiếng ồn ào trên cầu Câu Lâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội chạy lên thì thấy nhiều người đang hốt hoảng nhìn xuống dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy.

Dưới chân cầu, một người đàn ông đang chới với giữa dòng, bị mắc kẹt ngay trụ cầu trong khi nước sông Thu Bồn dâng cao và chảy xiết. Không chút do dự, anh Hàn hô hoán mọi người mang dây thừng và áo phao ra hỗ trợ.

Clip: Anh Trần Hàn - "người hùng áo đen" dũng cảm cứu người

Lúc này, anh Phạm Cường, thành viên đội SOS Quảng Nam, cũng có mặt, phối hợp cùng người dân ném dây và áo phao xuống cứu người. Anh Hàn trèo qua lan can cầu, bám vào sợi dây thừng do người dân thả xuống, đu người tiếp cận nạn nhân.

Không nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu người nhanh

Vị trí người đàn ông bị kẹt cách mặt cầu gần 5m, nước lũ lúc này dâng cao, chảy rất mạnh. Khi xuống nước, anh Cường phải cố hết sức để giữ thăng bằng để tiếp cận nạn nhân. Sau khi nhận được áo phao từ trên cầu thả xuống, anh Cường nhanh chóng mặc cho người bị nạn và buộc dây thừng quanh người để cố định.

Anh Trần Hàn nói rằng khi xem lại video, thấy mình cũng hơi liều nhưng nếu gặp lại tình cảnh tương tự thì anh vẫn làm như vậy

Ban đầu, anh định ra hiệu cho người trên cầu kéo cả hai lên, nhưng nạn nhân đã kiệt sức, run rẩy giữa dòng nước lạnh, tinh thần hoảng loạn nên anh quyết định giữ chặt, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Khoảng 7 phút sau, một chiếc ghe của người dân chạy đến, đưa cả hai người vào bờ an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra trong khoảng 14 phút.

Điều đáng chú ý, sau khi cứu người, anh Hàn lặng lẽ rời đi, không để lại tên tuổi. Chỉ đến khi video ghi lại cảnh anh mặc áo thun đen lao xuống dòng nước lũ cứu người lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mới biết đến anh — người được nhiều người trìu mến gọi là "người hùng áo đen".

Khi được hỏi, anh Hàn chỉ cười hiền: "Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cứu người càng nhanh càng tốt. Tôi sinh ra bên sông Thu Bồn, bơi lội quen từ nhỏ nên cũng tự tin hơn. Giờ xem lại video, tôi thấy mình hơi liều, nhưng nếu gặp lại tình huống đó, tôi vẫn sẽ làm như thế".