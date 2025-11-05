Chiều 5-11, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng), xác nhận vụ việc một nam thanh niên dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ trên sông Thu Bồn, đoạn qua trụ cầu Câu Lâu (tổ 9, khối phố Thanh Chiêm 2).



Theo clip dài hơn 14 phút do người dân ghi lại, một người đàn ông chới với giữa dòng nước chảy xiết.

Chỉ ít giây sau khi phát hiện, một nam thanh niên nhanh chóng leo qua lan can, nhảy xuống mố cầu và ra hiệu cho người xung quanh hỗ trợ dây và áo phao.

Anh đu dây tiếp cận, kéo người đàn ông lại gần và giúp mặc áo phao, trong khi nạn nhân đã lạnh run, gần như kiệt sức.

Clip cứu người đàn ông trên sông Thu Bồn, TP Đà Nẵng

Ít phút sau, hai người dân khác chạy xuồng máy đến hỗ trợ, đưa cả hai lên bờ an toàn. Nạn nhân được xác định là người trú tại xã Đại Lộc, trước đó thuê xe ôm đến cầu Câu Lâu rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Người cứu nạn là Trần Hoàn (SN 1998, trú tổ 9, khối phố Thanh Chiêm 2). Ban Thường vụ Đoàn phường Điện Bàn cho biết đã đề xuất UBND phường khen thưởng gương thanh niên dũng cảm này.



