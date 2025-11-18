Người lao động có đóng BHXH khi làm việc nhiều nơi, mỗi nơi vài giờ/ngày?

Theo quy định của Luật BHXH 2024, người lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Thực tiễn phát sinh nhiều tình huống khiến doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) băn khoăn trong thực hiện quy định nêu trên.

Chẳng hạn như tình huống mà Công ty CP Thể thao Nutifood (phường Khánh Hội, TP HCM) đề cập mới đây. Cụ thể, công ty ký HĐLĐ xác định thời hạn với NLĐ, trong đó thỏa thuận thời gian làm việc là 48 giờ/tuần, mức lương 4,96 triệu đồng/tháng. Nhưng thực tế, NLĐ làm việc theo ca, khoảng từ 3- 4 giờ/ngày; lương trả theo công thực tế là gần 2,3 triệu đồng cho 12 ngày công (96 giờ).

Tiền lương đóng BHXH thấp nhất của người lao động là bằng mức tham chiếu

Công ty đặt vấn đề liệu NLĐ ở trường hợp trên có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không? Trường hợp trong tháng ngày công làm việc thực tế chỉ 12 ngày thì doanh nghiệp có phải tham gia BHXH tháng đó cho NLĐ không?

Còn ông Bùi Văn Long (phường Thủ Đức, TP HCM) cho hay ông làm việc bán thời gian ở 2 quán nước, mỗi nơi chỉ làm vài giờ/ngày. "Vậy tôi có được tham gia BHXH bắt buộc không hay phải tham gia BHXH tự nguyện?" - ông Long băn khoăn.

Về các thắc mắc nêu trên, đại diện BHXH TP HCM cho hay tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ (ký HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất) là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu. Hiện nay, mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng.

Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

Đối chiếu quy định với các trường hợp nêu trên, trường hợp NLĐ thỏa thuận nhận lương theo giờ, nếu tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng (theo thỏa thuận trong HĐLĐ) bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Còn nếu kết quả thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.







