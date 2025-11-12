HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tham gia BHXH bắt buộc cho người học nghề, Sở Nội vụ TP HCM nói gì?

MAI CHI

(NLĐO)- Hợp đồng đào tạo đối với người học nghề, tập nghề không được coi là hợp đồng lao động

Theo quy định của Luật BHXH 2024, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Liên quan đến quy định này, hiện nay nhiều doanh nghiệp băn khoăn về việc khi tuyển người lao động vào học nghề, tập nghề tại đơn vị, có ký hợp đồng đào tạo thì hợp đồng này có được xem là hợp đồng lao động và doanh nghiệp có phải tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động không?

Tham gia BHXH bắt buộc cho người học nghề, Sở Nội vụ TP HCM nói gì? - Ảnh 1.

Hết thời hạn học nghề, tập nghề doanh nghiệp phải ký hợp đồng lao động với người lao động

Mới đây, Sở Nội vụ TP HCM đã có văn bản giải đáp khúc mắc này cho doanh nghiệp. Theo Sở Nội vụ TP, tại khoản 1, Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 quy định hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Mặt khác, tại khoản 3 và khoản 6 Điều 61 Bộ luật này quy định người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không được thu học phí; phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp... Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định.

Như vậy, người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không được thu học phí; phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Hợp đồng đào tạo đối với người học nghề, tập nghề không được coi là hợp đồng lao động và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác (như: thỏa thuận thực tập) nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên (người sử dụng lao động) thì được coi là hợp đồng lao động. Trường hợp này, Công ty phải tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024.

