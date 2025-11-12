Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay đổi ra sao khi lương tối thiểu tăng?

Theo Luật BHXH 2024, mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, Luật BHXH 2024 và Nghị định 158/2025/NĐ-CP đã phân loại rõ ràng cách xác định cho từng nhóm đối tượng, tùy thuộc vào chế độ tiền lương mà họ đang áp dụng như sau:

Trong đó, đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bao gồm:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh: Là mức lương tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh, được xây dựng theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động thiết lập theo quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động và được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh thì mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động cũng thay đổi

- Các khoản phụ cấp lương: Những khoản này nhằm bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến hoặc chưa đầy đủ. Các khoản phụ cấp này cũng phải được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

- Các khoản bổ sung khác: Đây là các khoản có thể xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Nghị định 158/2025/NĐ-CP nêu rõ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Trong khi đó, Điều 4 Nghị định 293/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026) hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu tháng như sau. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1-1-2026 như sau:

Lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1-1-2026

Do vậy, khi lương tối thiểu được điều chỉnh từ ngày 1-1-2026 thì mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ tăng theo. Cụ thể, mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026 tại Vùng I là 5.310.000 đồng; Vùng II: 4.730.000 đồng; Vùng III: 4.140.000 đồng; Vùng IV: 3.700.000 đồng.