Lao động

Người lao động ngành Y được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng dịp Tết

Huỳnh Như

(NLĐO) - Công đoàn Y tế Việt Nam chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 với hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng, chợ Tết 0 đồng và nhiều chương trình tri ân người lao động.

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa công bố kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động trong ngành, tập trung vào cả hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần. Theo đó, mỗi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng, trường hợp đặc biệt 2 triệu đồng/người. 

Người lao động ngành Y được hỗ trợ tối đa 2 triệu dịp Tết - Ảnh 1.

Mỗi đoàn viên ngành Y có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ Tết tối đa 1–2 triệu đồng/người

Toàn ngành dự kiến trao tặng 1.040 voucher cho người lao động khó khăn, đồng thời khuyến khích các cơ sở chủ động huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội nhằm mở rộng phạm vi chăm lo.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”. Chợ Tết được tổ chức trực tuyến và trực tiếp tại các đơn vị có đông lao động, với các gian hàng 0 đồng, giảm giá, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí và tư vấn pháp luật. 

Song song đó, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” được triển khai tại cơ quan, bệnh viện và KCN, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối đoàn viên và người lao động.

Năm nay lần đầu tiên có “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, nơi người lao động và lãnh đạo cùng nhìn lại một năm cống hiến, chia sẻ niềm vui và khó khăn, qua đó củng cố sự đoàn kết trong ngành.

Chương trình “Tết không xa nhà” dành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trực Tết, đặc biệt là lực lượng y tế trực cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân, nhằm tri ân và động viên kịp thời. Bên cạnh đó, “Chuyến xe - Chuyến tàu Công đoàn Xuân 2026” hỗ trợ lao động xa quê trở về đoàn tụ cùng gia đình, góp phần tạo không khí Tết ấm áp, sum vầy.

người lao động hoàn cảnh khó khăn chính quyền địa phương Tết nguyên đán Y tế Việt Nam
