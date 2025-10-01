Kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn trợ cấp hưu trí, Bộ Y tế nói gì?

Cử tri nhiều địa phương phản ánh việc triển khai chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 75 tuổi còn chậm, kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn cụ thể. Bộ Y tế khẳng định hệ thống văn bản pháp lý đã hoàn chỉnh, các tỉnh cần chủ động thực hiện để bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi.

Người đủ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh minh họa

Theo Bộ Y tế, cơ quan này đã tiếp nhận công văn 1294/UBDNGS15 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong đó, cử tri Quảng Trị đề nghị sớm có hướng dẫn triển khai trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP; cử tri Đắk Lắk phản ánh chính sách này áp dụng cho người từ đủ 75 tuổi trở lên còn chậm.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định 176/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1-7, quy định chi tiết chế độ trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật BHXH 2024. Nghị định nêu rõ điều kiện, đối tượng, mức trợ cấp, quy trình giải quyết, hỗ trợ chi phí mai táng, nguồn kinh phí và cơ chế chi trả.

Bộ Y tế cũng ban hành Quyết định 2180/QĐ-BYT công bố hai thủ tục hành chính mới: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người đang hưởng trợ cấp, áp dụng từ 1-7.

Với hệ thống văn bản nói trên, Bộ Y tế nhấn mạnh các địa phương đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ và giải quyết trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi đúng quy định.

Bộ đề nghị Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiêm túc triển khai, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, kịp thời. Tại Đắk Lắk, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 410/UBND-KGVX ngày 9-7 gửi các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường để tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn người dân khai hồ sơ trợ cấp BHXH. Ảnh: nhandan

Theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. Người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng nằm trong diện thụ hưởng.

Ngoài ra, trường hợp đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng nhưng thấp hơn mức quy định, sẽ được hưởng mức cao hơn theo Nghị định này. Nếu một người đồng thời thuộc nhiều diện hỗ trợ, sẽ áp dụng chế độ cao nhất.

UBND cấp tỉnh, tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ bổ sung để nâng cao đời sống cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.