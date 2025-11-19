HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Người lao động ở TP HCM có thể nộp hồ sơ hưởng chế độ tại Huế, Hà Nội...

MAI CHI

(NLĐO)- Cơ quan BHXH tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến BHXH tỉnh, BHXH cơ sở có thẩm quyền giải quyết theo phân cấp...

Theo BHXH Việt Nam, thông qua việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, liên thông cơ sở dữ liệu trong hệ thống BHXH, hiện nay, người lao động (NLĐ), thân nhân NLĐ có thể nộp hồ sơ và được giải quyết hưởng nhiều chế độ BHXH tại bất kỳ cơ quan BHXH tỉnh, BHXH cơ sở nào thuận tiện nhất.

Theo đó, việc nộp hồ sơ và giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính này được áp dụng với các trường hợp sau:

Người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng chế độ tại bất kỳ cơ quan BHXH nào - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

- Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; người có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mà đang không tham gia BHXH tự nguyện.

- Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với NLĐ thôi việc đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu; NLĐ đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

- Giải quyết hưởng BHXH một lần.

- Giải quyết hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH.

- Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH; NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc chết mà đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện xác nhận quá trình tham gia BHXH (chốt sổ) do thân nhân có nguyện vọng trực tiếp nộp hồ sơ (trừ trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

- Giải quyết hưởng chế độ đối với NLĐ không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đối với các trường hợp đề nghị khác, NLĐ, thân nhân NLĐ được nộp hồ sơ trực tiếp tại bất kỳ cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH cơ sở nào thuận tiện nhất. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đã tiếp nhận đến BHXH tỉnh, BHXH cơ sở có thẩm quyền giải quyết theo phân cấp.

Đối với đơn vị sử dụng lao động: Nộp hồ sơ và đề nghị giải quyết theo phân cấp thu.



Tin liên quan

Vì sao người rút BHXH một lần giảm mạnh?

Vì sao người rút BHXH một lần giảm mạnh?

(NLĐO) - Hàng triệu lao động rút BHXH một lần, sau khi đi làm trở lại đã tiếp tục tham gia BHXH để hưởng lương hưu sau này.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay đổi ra sao khi lương tối thiểu tăng?

(NLĐO) - Khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh từ ngày 1-1-2026 thì mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động cũng tăng theo.

Người lao động có đóng BHXH khi làm việc nhiều nơi, mỗi nơi vài giờ/ngày?

(NLĐO)- Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động làm việc không trọn thời gian là tiền lương tính trong tháng theo hợp đồng lao động

tai nạn lao động BHXH lương hưu BHXH một lần hồ sơ hưởng BHXH
