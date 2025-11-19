Người lao động ở TP HCM có thể nộp hồ sơ hưởng chế độ tại Huế, Hà Nội...

Theo BHXH Việt Nam, thông qua việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, liên thông cơ sở dữ liệu trong hệ thống BHXH, hiện nay, người lao động (NLĐ), thân nhân NLĐ có thể nộp hồ sơ và được giải quyết hưởng nhiều chế độ BHXH tại bất kỳ cơ quan BHXH tỉnh, BHXH cơ sở nào thuận tiện nhất.

Theo đó, việc nộp hồ sơ và giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính này được áp dụng với các trường hợp sau:

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

- Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; người có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mà đang không tham gia BHXH tự nguyện.

- Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với NLĐ thôi việc đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu; NLĐ đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

- Giải quyết hưởng BHXH một lần.

- Giải quyết hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH.

- Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH; NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc chết mà đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện xác nhận quá trình tham gia BHXH (chốt sổ) do thân nhân có nguyện vọng trực tiếp nộp hồ sơ (trừ trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

- Giải quyết hưởng chế độ đối với NLĐ không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đối với các trường hợp đề nghị khác, NLĐ, thân nhân NLĐ được nộp hồ sơ trực tiếp tại bất kỳ cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH cơ sở nào thuận tiện nhất. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đã tiếp nhận đến BHXH tỉnh, BHXH cơ sở có thẩm quyền giải quyết theo phân cấp. Đối với đơn vị sử dụng lao động: Nộp hồ sơ và đề nghị giải quyết theo phân cấp thu.







