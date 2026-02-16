HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai người đánh nhau giữa đường đã bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp

Đông Hoa

(NLĐO) - Dù chỉ là va chạm nhẹ, hai người đàn ông đã lao vào đánh nhau. Nay đã bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp.

CLIP: Vũ Văn Thái  và Phan Tiến Mai đánh nhau sau va chạm giao thông.

Ngày 16-2, Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Vũ Văn Thái (58 tuổi, tài xế xe công nghệ) và Phan Tiến Mai (59 tuổi) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Công an TPHCM bắt khẩn cấp hai người đánh nhau giữa đường gây rối trật tự - Ảnh 1.

Vũ Văn Thái và Phan Tiến Mai tại cơ quan công an.

Theo điều tra, lúc 17 giờ 40 ngày 11-2, Thái chạy xe công nghệ trên đường Trường Sơn, đoạn lối ra ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, Thái xảy ra va chạm nhẹ với ô tô do Mai cầm lái. Thay vì giải quyết, cả hai chặn đầu xe, đập phá, xô xát, thậm chí trèo lên nắp capo khi phương tiện đang di chuyển, gây náo loạn khu vực và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đánh giá vụ việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM đã bắt giữ Thái và Mai.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực, gây mất trật tự nơi công cộng. 

Mọi va chạm giao thông cần được xử lý theo đúng quy định pháp luật hoặc liên hệ lực lượng chức năng gần nhất để hỗ trợ. 

Hành vi bộc phát, manh động dù xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ cũng có thể bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt khu vực sân bay, bến xe, cửa ngõ thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi côn đồ, coi thường pháp luật nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn môi trường giao thông văn minh, an toàn cho người dân.

